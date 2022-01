Jeg fant 180 faktafeil i Store norske leksikon i 2021

David Tørre Asprusten Quizforfatter, VM-medaljør i quiz og aktiv bruker av Store norske leksikon

Store norske leksikon (SNL) har mindre penger enn de fleste er klar over, skriver debattanten.

SNL må få penger til å ha forfattere på heltid.

Til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap),

Jeg elsker Store norske leksikon. Det ledes av en redaksjon med fabelaktige folk. I 2020 passerte man for første gang 3 millioner unike brukere på én måned.

Det er lett å være enig i at samfunnsoppdraget er enormt, ikke minst når elever og studenter er de hyppigste brukerne. Derfor er det også nødvendig med kritikk.

Uakseptabelt

Jeg er utdannet lærer og bibliotekar og jobber som quizforfatter. I yrket mitt har jeg behov for å kontrollere svært mange fakta i løpet av et år.

Jeg har nå laget liste over faktafeilene jeg fant, i året som gikk.

Tallet 180 er i praksis én faktafeil i SNL annenhver dag. Vi kan ikke akseptere at «Norges største kunnskapsbase med kvalitetssikret innhold» påstår at vår første kvinnelige partileder var Eva Kolstad (istedenfor Berit Ås).

Eller at Texas grenser til Louisiana i vest (istedenfor øst). Jeg er enig i at den siste er mindre alvorlig, men også slurvefeil senker tilliten.

Alle 180 er nå rettet opp. Endringsforslagene er altså blitt godkjent av en redaktør eller fagansvarlig.

Viktige «glemmefeil»

Dessuten handler det ikke bare om faktafeil. Vel så viktig er «glemmefeil»: at ting som burde være med, er glemt. For eksempel at hedersprisvinneren på Idrettsgallaen 2022, Karen Espelund, mangler egen artikkel. Hun er bare ett eksempel på kvinneunderrepresentasjon.

Eller at artikkelen Edvard Grieg sier mye bra, men aldri nevner titler som «Morgenstemning», «Solveigs sang» eller «Våren».

Eller at buddhisme ikke har med begreper som guru, dharma (Buddhas lære), de tre juveler, lotusblomst eller buddhistiske høytider.

Selveste Nansen-passet var aldri nevnt i Fridtjof Nansen før jeg plutselig kom over det.

Eksemplene er for å illustrere en generell utfordring, ikke for å henge ut enkeltforfattere.

For lite penger

Hvorfor slike feil? Fordi SNL har mindre penger enn de fleste er klar over. Inntektene i 2019 var på 28,1 millioner.

Det er universitetene og andre medlemsorganisasjoner som står for mesteparten. Selv bidro staten med beskjedne 5,6 millioner.

Økt støtte til Store norske leksikon er en billig måte å utjevne forskjeller på

Derfor er inntektene langt fra at de 900 fagansvarlige kan jobbe heltid med dette. Jeg har grovregnet meg til at pengene tilsvarer to uker arbeid i året.

Til sammenligning finner jeg at Encyclopedia Britannica har en årlig omsetning på et sted mellom 600 millioner og én milliard kroner (!) Det er over 100 ganger den norske statsstøtten (Growjo, Owler og Zippia).

Samtidig trenger det ikke koste så mye å heve SNL til der vi bør være. Jeg tror vi kommer langt med for eksempel en tidobling av statsstøtten til 56 millioner. Det er en liten sum med stor gevinst.

Tungt for barn

Ikke minst gjelder gevinsten barn og unge. Det er mye i SNL som ikke er tilpasset dem.

For eksempel synes jeg Knut Hamsun er en nydelig artikkel. Likevel blir det for tungt for 12-åringen å lese om «en viktig skikkelse både i 1890-tallets nyromantikk og i mellomkrigstidens mer realistiske romanlitteratur».

Derfor har redaksjonen offentliggjort planer om «Lille norske leksikon». Dersom finansieringen kommer på plass, er målet lansering i 2023.

Til nå har det kommet én giver, medlemsorganisasjonen Fritt Ord. Det trengs flere. Jeg synes staten bør benytte anledningen.

I nyttårstalen var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ikke i tvil om at koronatiden har gjort samfunnet vårt mer urettferdig. Det blir mer rettferdig jo likere tilgang alle har på kunnskap. Derfor er økt støtte til Store norske leksikon en billig måte å utjevne forskjeller på.