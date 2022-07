Kort sagt, lørdag 23. juli

Er verdensrekorden i stavsprang allerede nådd?

VM i friidrett er godt i gang. Og én idrettsøvelse fascinerer meg – stavsprang. Spiller hopperens vekt noen rolle?

Her kommer et grunnleggende fysisk prinsipp inn i bildet, nemlig bevaring av energi. Energi forandrer form, men forsvinner ikke. Ved stavsprang starter hopperen med stor bevegelsesenergi. Den blir til potensiell energi når hopperen løftes av staven. Begge energier er proporsjonale med hopperens vekt, derfor spiller vekten ingen rolle. Det som er av betydning, er hopperens hastighet når hoppet starter.

Antar vi at hopperen kommer opp i samme hastighet som verdens beste 100-meterløpere, er bevegelsesenergien nok til å løfte hopperen 5 meter. Legger vi til at hopperens tyngdepunkt er omtrent 1 meter over bakken, blir total høyde 6 meter. Med god teknikk kan hopperen imidlertid smyge seg over listen uten at tyngdepunktet må over. Dermed er dagens verdensrekord på 6,2 meter nesten det høyeste man kan komme.

Men når verdens beste stavhoppere nå møtes i konkurranse, kan det jo tenkes at rekorden øker med en centimeter eller to.

Odd Busmundrud, fysiker og pensjonert forsker