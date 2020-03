For en tid siden inngikk jeg en avtale med mine kreditorer om en frivillig gjeldsordning. I praksis vil det si at av min pensjon får jeg beholde penger til leie av bolig og penger til livsopphold. Resten skal fordeles på kreditorer.

Det finnes satser for hva en kan bruke. Disse er etter dagens priser for lave.

I Gjeldsordningsloven (§ 4-3) heter det blant annet at «skyldneren har rett til å beholde så meget av sin inntekt at det dekker det som med rimelighet trengs til underhold».

Rimelighet, hva betyr det?

Nye tider og nye kostnader

Tidligere besto livsopphold av mat, klær, elektrisitet, TV-lisens og oppvarming. Strømprisen var rimelig og stabil. Hadde en TV, var det én kanal og én antenne. Man gikk til bank, post og andre kontorer. Alt var basert på å oppsøke de tjenestene en trengte personlig.

De siste årene har våre kostnader endret seg.

Lisensavgiften er borte, men andre kostnader er kommet til. En må tegne abonnement hos diverse distributører og gjerne kjøpe en «boks». Post, bank og andre kontorer, finnes knapt. Alt går via nettet. Man henter ikke resept hos lege eller ringer og bestiller time.

For å kunne benytte alt dette, må en ha data tilgjengelig. Å bruke nettet er ikke gratis.

Ikke luksus, bare fornuft

Her er et månedsbudsjett jeg mener er fornuftig:

Mat og husholdning: 5000

TV: 500

Internett: 500

Strøm: 2000

Telefon: 300

Klær: 500

Diverse: 1000

Forsikring: 500

Total: 10.300

Jeg har ikke bil, men med bilhold hadde summen blitt 11.160 kr.

SIFOs referansebudsjett sier at mitt budsjett bør ligge på 8874 kr.

Du prater for din syke mor, mener noen.

Tja, jeg sitter midt i det. Men jeg er ikke alene.

Det er ikke meningen å leve et liv i luksus. Bare et liv med et fornuftig forbruk.

