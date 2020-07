Aftenposten kan ikke trykke synsing forkledd som vitenskap | Trude Basso

Trude Basso Spesialist i ortopedisk kirurgi

Nå nettopp

Det blir meningsløst å hevde at covid-19 ikke kan komme tilbake, skriver innleggsforfatter i sin kritikk av lege Carl-Fredrik Bassøes innlegg i Aftenposten om flokkimunitet. Faksimile / Aftenposten

Debattsider i dagspressen skal fremme åpen og saklig meningsutveksling basert på anerkjent og dokumenterbar fakta.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debattsider i anerkjente aviser skal ikke være en arena for synsing forkledd som vitenskap av synsere forkledd som fagpersoner.

7. juli hevder Carl-Fredrik Bassøe, lege, informatiker og filosof i Aftenposten at pressen og politikere grovt undervurderer kroppens forsvar mot infeksjoner som covid-19. Videre skriver han at covid-19 er som andre epidemier som opptrer hver vinter, at virus aldri har gitt epidemier mer enn én gang, og at covid-19 epidemien i Norge derfor er over.

Meningsløse påstander

Koronapandemien skyldes et nytt virus. Det siste halvåret har ettertrykkelig bevist at for mange kommer det totale menneskelige forsvaret mot viruset til kort. WHO estimerer mellom 290.000 og 650.000 årlige dødsfall i verden relatert til influensa. Så langt er det registrert 540.000 døde av covid-19, og dette er en sikker grov underestimering og på tross av direkte og tung inngripen i pandemien med nedstengninger og sosial distansering.

Det normale forløpet til koronapandemien er manipulert gjennom alle smitteverntiltakene som er i iverksatt. Det blir meningsløst å hevde at covid-19 ikke kan komme tilbake fordi et virus aldri gir en epidemi mer enn en gang. Befolkningen er fortsatt like ueksponert.

Trude Basso, spesialist i ortopedisk kirurgi Privat

Bassøe hadde også et innlegg om koronapandemien i Dagens Medisin allerede i mars. Her hevdet han at covid-19 var mindre farlig enn bilkjøring, at munnbind var meningsløst siden viruspartiklene uansett kunne passere uhindret gjennom maskene, og han krevde stans av de «tullete tiltakene». Innlegget ble fjernet etter noen timer. Deretter ble skjermdump fra Bassøes innlegg lagt ut på nytt og lovpriset på en blogg som hevdet farmasøytisk industri pisket opp frykten maksimalt, og at Bassøe og andre «dissidenter blant hvitfrakkene» blir kneblet.

Feil av Aftenposten

Vitenskapelige tidsskrifter har gjentatte ganger gjennom pandemien snublet ved å lempe på etablerte rutiner vedrørende grundig, uhildet fagfellevurdering før publisering. Nettopp når det koker som verst, er det viktig å holde fast på rutiner og ansvarsområder utviklet og definert over tid.

Aftenposten kan ikke og skal ikke påta seg rollen som et alternativ til fagtidsskrifter som publiserer fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Debattsider i dagspressen skal fremme åpen og saklig meningsutveksling basert på anerkjent og dokumenterbar fakta og ikke spre uriktig informasjon som gir grobunn for konspirasjonsteoretikere.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter