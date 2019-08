Eid-al-adha er en muslimsk høytid (lik jul) som i disse dager feires over tre dager av alle verdens muslimer. For muslimer i Norge ble eidfeiringen rammet av et tragisk forsøk på terrorangrep på en moské i Bærum kommune.

Gjerningsmannens kynisk kalkulerte tidspunkt for skyteangrepet, dagen før starten på eidfeiringen, førte til at søndagen ble kanskje den mest folksomme eidferingen i landets historie, med folk som slo ring rundt alle som feiret eid. Det samlet det norske folk mot det økende hatet som muslimer møter på i hverdagen og i kommentarfelt. Terrorhandlingen kunne fått katastrofale følger hvis den hadde blitt utført på eid-dagen, med moskéer overfylte av voksne og barn i feststemning.

Dette gir meg flashback, historien gjentar seg, og samtidig er det sårt og skremmende at det skjer i vårt fredelige land nok en gang. Det er ikke lett å glemme bombeattentatet på Nor moské på Frogner i Oslo i 1985, og nå er det flere barn som vil ha minner om terrorangrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i 2019. Det disse ser ut til å ha til felles, er at angrepene ble begått av hvite norske menn. Ifølge politiet har mannen som angrep moskeen i Bærum, spredt høyreekstreme ytringer på nettet.

Man kan etterlyse svar fra myndighetene om hva er blitt gjort i disse 34 årene mot den voksende høyreekstremismen i vårt land?

Trenger arenaer for samhold

Det er en trist samfunnsutvikling vi ser, med alt hatet mot muslimer og minoriteter generelt. Hva er det man i realiteten frykter? Norske muslimer er en del av samfunnet og har vært det i over seksti år.

Når noen velger å gå rundt og mobilisere til et Norge fritt for islam, så er det betenkeligheter ved hvordan det skal gjennomføres i praksis. Er det bruk av vold man fremmaner, eller hvilke metoder tenker man skal brukes på en etnisk norsk muslim som islamhatere mener ikke hører hjemme her?

Det er naivt å tro at bruk av ytringsfrihet er uten ansvar. Samtidig er det lov å være enige om at man er uenige, det være seg i religiøse eller politiske spørsmål.

Alle er ikke rasister som frykter det ukjente, men det utelukker ikke at det eksisterer miljøer i Norge som har et farlig rasistisk tankegods og som spiller på andres uvitenhet og frykt. Følelsen av fremmedfrykt kan ta overhånd hvis man ikke har mulighet til å ha en omgangskrets der mennesker med forskjellig bakgrunn kan konfronteres med sine ekstreme holdninger.

Det er gjennom mellommenneskelig samhandling at fordommer og misoppfattelser om forskjeller i tro, kultur, legning og lignende kan forebygges og holdninger endres. Det vi trenger å satse mer på, er å skape arenaer for samhold og fellesskapsfølelse på lokalt plan – i bydeler og nabolag. Derfor er offentlige møteplasser som skole, jobb, fritidsklubber, frivillighetssentraler og organisasjoner viktige arenaer for å få folk med ulike bakgrunner til å møtes.

Ett folk

Den norske styrken ligger i at når en tragisk hendelse rammer samfunnet vårt, blir vi ett folk og føler et sterkere fellesskap. Flere norske muslimer har sagt at det var en uvirkelig, men trygg følelse å se bevæpnet politi beskytte byens moskeer på eid-dagen.

Trygghet er bra, men er det virkelig et slikt syn vi ønsker oss på religiøse helligdager, uansett hvem som feirer? Slike hatattentater på religiøse bedehus, om det være seg moské, synagoge eller kirke, er terrorhandlinger som er ment å destabilisere demokratiet og ramme store grupper i samfunnet.

Handlingsplan mot islamofobi

Etter angrepet på Bærums-moskeen fordømte statsministeren og justisministeren angrepet. Begge sa at trosfriheten står sterkt i Norge, ingen skal leve i frykt på grunn av sin tro, og muslimhatet må bort.

Tiden er inne for å vise at de mener alvor gjennom å stemme for SVs forslag: SV er det eneste politiske partiet som har fremmet forslag på Stortinget om at man lager en handlingsplan mot islamofobi.

Selv om det heldigvis ikke gikk noen liv tapt, hverken i attentatet på Nor moské eller Al-Noor-moskeen, så setter angrepene sitt preg på dem som var til stede og samfunnet rundt i lang tid fremover. Vi trenger en politisk endring som ikke polariserer samfunnet, men tenker på alles vern og der landets statsminister ikke får trusler når hun ønsker norske muslimer Eid mubarak!