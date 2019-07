Tidligere tolldirektør Bjørn Røse oppfordrer i en kronikk i Aftenposten 9. juli til å lytte til foreldre i cannabisdebatten. Vi håper han da vil lytte til oss som hverken ønsker forbud eller amerikanske tilstander, men politikk som beskytter våre barn. Dagens unge lytter ikke til voksne som demoniserer cannabis samtidig som de selv bagatelliserer alkohol.

Cannabis er i ferd med å normaliseres i Vesten, og dagens politikk betyr da at stadig flere unge får kortere vei til langing og tyngre rus. Som foreldre til småbarn og pårørende til unge som er blitt skadet av forbudet, krever vi bedre løsninger.

Risikoen for skade er mye høyere ved bruk av dagens supersterke cannabis enn tradisjonelle varianter. Sterkere cannabis kan oppstå også i legale markeder, men forbud fratar oss muligheten til å begrense styrken og fremme mildere vare – slik vi har gjort øl og vin mer tilgjengelig enn sprit, og forbudt alkohol sterkere enn 60 prosent.

Klubber for voksne brukere

Det finnes andre reguleringsmodeller enn dem vi ser i Canada og USA. Lukkede cannabisklubber for voksne brukere, som finnes i Spania, er trolig den modellen som gir minst potensial for overforbruk og rekruttering av nye brukere.

I en cannabisklubb får medlemmene kjøpe et begrenset antall gram cannabis pr. måned og døgn. Fra 1929 til 1955 regulerte Sverige sterk alkohol med en slik månedlig kvote. Da denne ble avviklet til fordel for høye avgifter, økte skrumpleverdød med 50 prosent – mye mer enn da alkoholforbudet i USA ble avviklet.

Siden cannabisklubber dyrker selv og drives nonprofit, kan de konkurrere med det illegale markedet på pris. Dette kan redusere illegal tilgjengelighet for både voksne og unge. Faren for lekkasje er også begrenset, siden hvert medlem kun får så mange gram, og videresalg er grunnlag for utestengelse.

Himmelen faller ikke ned

Cannabisbruken har økt blant voksne i Canada og i USA, men øker ikke blant de yngste. Tross stor økning i bruk de siste 20 årene, også i delstater med forbud, har heller ikke antallet cannabisavhengige i USA økt.

Frykten for trafikkulykker er trolig overdrevet ifølge canadisk politi, og økningen i visse amerikanske delstater skyldes tilsynelatende ikke lovlig cannabis.

Cannabismarkedet vil ikke bli tatt ut av de kriminelles hender over natten. Forskning viser likevel at det illegale markedet er kraftig redusert der den legale tilgjengeligheten er blitt høy nok.

Den illegale produksjonen som fortsatt skjer, retter seg mot territorier som ikke har legalisert, hvor det svarte markedet nå konsentreres.

Forbudsland blir en honningkrukke

Når flere land avvikler sine forbud, bør Norge ikke stå igjen som en honningkrukke for kriminelle.

Vi ønsker en politikk som påser at cannabis gjør minst mulig skade, men å fjerne cannabis fra samfunnet, er like urealistisk som å fjerne alkohol. Spørsmålet vi som samfunn bør stille, er derfor ikke hvorvidt kontrollert omsetning av cannabis bør tillates, men hvordan den bør foregå.

