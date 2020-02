Unge menneskers psykiske helse har fått mye oppmerksomhet de siste par årene. Og nå har de dukket opp, de kritiske stemmene som sier at vi sykeliggjør helt vanlige erfaringer, og at vi dyrker frem uro og selvopptatthet.

Gjør vi virkelig det?

Kan være konstruktivt

Jeg tror fokuset på unge menneskers psykiske helse kan være konstruktivt.

Hvis vi har nok mot og ærlighet, kan vi klare å gi ungdom relevante bidrag til en mer robust psykisk helse.

Vi som skal snakke med unge, uferdige mennesker om livet, må vite hva vi gjør. For det kan hende den unge personen hører etter.

Bak det tilsynelatende likegyldige ansiktet flyter en formbar personlighet som vi kan komme til å sette merker i med ordene og handlingene våre.

Så sørg for all del for at ordene er gjennomtenkte og handlingene gode, for det ligger en makt både til å bygge opp og til å rive ned i hendene våre.

Det kan også hende at et ungt, uferdig menneske blir sterkt preget av noe som ikke blir sagt.

Vi, som kunne vært guider på den farefulle veien fra barn til voksen, gjemmer oss bak maskene våre og tier om hvordan livet er for helt vanlige mennesker.

I stedet er vi opptatt av å vise frem vår egen fortreffelige uvanlighet, mens vi samtidig lurer på hvor den kommer fra, denne fæle perfeksjonismen som driver unge jenter inn i spiseforstyrrelser, angst og depresjoner.

Ser vi ikke at de vil gjøre hva som helst for å bli elsket, akkurat som oss. Vi kunne heller ha fortalt dem at det er helt vanlig å være redd, skamfull og feig.

Vanlig å være vanlig

Det mest frigjørende vi kan gjøre for ungdommer, er kanskje å innrømme at det er vanlig å være vanlig.

Ganske ofte følger det en angst med å kjenne på sin egen vanlighet. En stemme hvisker: «Er du virkelig ikke mer enn dette?» En angst klemmer hardt om hjertet så det ikke lenger slår fritt.

Så svarer en annen stemme, helt rolig: «Jeg er så visst alt som trengs. Jeg er helt vanlig og helt unik. Og jeg lever godt med begge deler.»

Trygghetsstemmen setter det hele på plass.

Jeg blir ikke unik når jeg har gjort det spesielle som ingen andre har gjort. Jeg er unik allerede.

Jeg er det eneste eksemplaret av meg. Akkurat som alle andre er det eneste eksemplaret av seg. Og alle sammen lever vi i spennet mellom det vanlige og det unike. Det er dette som gjør oss til de personene vi er.

En indre trygghetsstemme

Unge mennesker oppholder seg ofte i ekstremsonene. Noen i overmotet, andre i mismotet. Noen trenger å lære å bli trygge på sin egen vanlighet, mens andre hadde hatt godt av å se lyset skinne fra det unike i seg selv.

God psykisk helse handler om å ha en myndig og fri indre trygghetsstemme som kan peke både på det unike og det vanlige, og samtidig si at begge deler er helt OK.

En indre trygghetsstemme blir til når et ungt menneske får lytte til eldre trygghetsstemmer som utfordrer, oppmuntrer, kritiserer og bekrefter.

Livsmestring på timeplanen

Noen bærere av trygghetsstemmer jobber i skolen. De vever sammen kunnskap og visdom til livsmestring.

I en krevende tid der presset på unge menneskers psykiske helse har økt, har livsmestring fått sin egen plass på timeplanen.

Meningen er ikke at hver elev skal identifisere sine egne symptomer, men at voksne trygghetsstemmer skal få litt ekstra tid og rom til å lære bort trygghet. Selvsagt ikke gjennom klam selvutlevering, men gjennom å vise frem et ærlig bilde av menneskelivet som en leting etter å finne balansen mellom det vanlige og det unike.

God psykisk helse handler om å være en av alle – og samtidig gi rom til det unike ved egen personlighet. Ingen finner veien dit alene.