Kjære lege som har mistet retten til å sykmelde

Det kan synes urettferdig at du har mistet retten til å sykmelde, det er tross alt veldig mange som praktiserer medisin slik du gjør. Du sier: «Har du vondt i ryggen, er alternativene stort sett operasjon eller fysioterapi. Om ingen av delene passer, hva skal du da gjøre?»

Kjære lege, jeg skjønner deg. Verktøykassen vi lærte om på doktorskolen er mangelfull. Både du og jeg vet at operasjon for ryggpasienter svært sjelden er et alternativ, og verktøykassen vi fikk på studiet besto stort sett av fysioterapi, piller og/eller sykmelding.

Vi vet at ingen av disse verktøyene er spesielt gode, og de to siste alternativene kan medføre alvorlige bivirkninger. Vi lærte lite om disse bivirkningene på doktorskolen: at sykefravær i mange tilfeller fører til lavere selvtillit, tap av kolleger, tap av sosial kontakt og på sikt dårligere økonomi.

Arbeidsplassen er helsefremmende

Vi er også lært opp til å tro at arbeidsplassen er et sted hvor de suger arbeidskraften ut av deg, og din jobb som lege er å beskytte pasienten for dette. Men forskning i dag viser at arbeidsplassen er et viktig helsefremmende tiltak, sannsynligvis langt viktigere enn å slutte å røyke. Arbeid gir mestringsfølelse, økt selvtillit, sosial kontakt, følelsen av å være til nytte i samfunnet og bedre økonomi.

Din jobb som lege er med andre ord å bidra til at pasientene dine får ta del i denne helsefremmende aktiviteten. Min erfaring er at når pasienten med vondter og plager ikke ser andre løsninger enn sykmelding, er det vanskelig å si imot. Men kjære lege, du må utvide verktøykassen din, du må lære mer om hvordan tanker, følelser, kropp og livssituasjon henger sammen – slik at du kan hjelpe dine pasienter på en mer hensiktsmessig måte.

Tilrettelegging

Du må også sette deg mer inn i forholdene på arbeidsplassen og bli kjent med hvilke muligheter arbeidsplassen har for å tilrettelegge slik at din pasient kan komme tilbake. Du har fått arbeidstagers synspunkter på arbeidsplassen, kanskje trenger du å innhente flere opplysninger slik at du kan hjelpe pasienten til å se at det kan finnes flere sannheter og flere alternativer.

Noen ganger er det slik at arbeidsplassen er sykdomsfremkallende, da må du enten bidra til at forholdene på arbeidsplassen blir bedre (ved f.eks. å ta kontakt med bedriftslegen) eller bidra til at arbeidstager finner seg en annen jobb. Det hjelper lite å kurere en sykdom/plage hvis årsaken ligger i arbeidsplassen og du sender vedkommende tilbake til samme arbeidsplass når vedkommende er frisk.

Fakta: Sykmelding og sykepenger Arbeidsgiver dekker utgifter til sykepenger de første 16 dagene. Deretter overtar folketrygden.

Man kan maksimalt få utbetalt sykepenger fra folketrygden i ett år.

Sykmelding bør vanligvis ikke gis for mer enn 14 dager om gangen.

Dersom pasienten av medisinske årsaker ikke kan være i arbeid etter åtte ukers sykefravær, skal legen begrunne dette i en egen erklæring.

En lege skal basere en sykmelding på en personlig undersøkelse av pasienten og datere attesten fra den datoen pasienten undersøkes. Forutgående egenmelding regnes som brukte egenmeldingsdager. Unntak fra dette kan gjøres hvis pasienten har vært forhindret fra å få kontakt med lege. Kilde: Sykmelding – En håndbok i hvordan sykmelde (utgitt av Nav 2014)

Kommunikasjon er stikkordet

Kanskje 2000 pasienter på listen er for mange for å klare dette. Kanskje du skulle vurdere å gå ned i lønn (færre pasienter på listen) og få bedre kvalitet på arbeidet du gjør. Jeg leser i avisen at noen av dere velger å fortsette å jobbe, men ansetter en vikar til å ta sykmeldingene. Jeg mener kommunikasjon er stikkordet. Du vil kunne ha stor nytte av å utvide verktøykassen din.

Ta deg mer tid til å snakke med pasienten, tid til å lytte til pasienten, tid til å hjelpe pasienten til å se andre løsninger, tid til at pasientene kan oppdage sammenhengene mellom egne tanker, følelser og kroppens reaksjoner, tid tilsammen å reflektere over de helsefremmende sidene ved å være i arbeid.