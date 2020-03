Kort sagt, mandag 30. mars

Koronakrisen krever demokratisk ledelse

Iver B. Neumann og Ole Jacob Sending spør i en kronikk i Aftenposten om koronakrisen blir dødsstøtet for den liberale verdensorden. Koronautbruddet spiller inn i en global konkurranse mellom demokratiske og autoritære regimer. Gjennom pandemien forsøker Kina med alle krefter å posisjonere seg som en ledende verdensmakt.

Så lenge USA ikke utøver nødvendig lederskap, må vi andre tar enda større ansvar. Neumann og Sendings spådom er fremdeles bare det – en spådom. Alle demokratier kan gjøre sitt for å lede oss gjennom pandemien med handlekraft som forsterker oppslutningen om frihet og åpenhet.

I Norge må vi stoppe spredningen av viruset. Vi må redde økonomien i en vanskelig situasjon. Og vi må løse det hele innenfor demokratiske rammer. Så langt har vi tatt dette ansvaret. Krisepakkene har bred tilslutning. Koronaloven ble vedtatt enstemmig på Stortinget.

Hvordan Norge håndterer krisen betyr mye i tillegg til beskyttelsen av liv og helse. Sammen med andre demokratiske land må vi vise verden at koronakrisen er et problem vi er de beste til å løse. Mer enn noen gang trenger vi at demokratier leder.

Ola Elvestuen, nestleder, Venstre

Kjære kunde, ikke bli sint på meg

Kjære kunde. Jeg er så glad for at du handler i dyrebutikken der jeg jobber. Jeg vil hjelpe deg med å finne alt du behøver og det du har glemt at du trenger. Vanligvis vil jeg ikke spørre deg om hjelp, men nå må jeg det.

Ved inngangen ønsker jeg deg velkommen, og spør om du vil desinfisere hendene dine med Antibac som jeg har satt frem. Men du blir så fryktelig sint på meg.

«Jeg har på hansker.» Kjære kunde, jeg vil gjerne si at det er godt nok. Du har jo kjøpt hansker med god intensjon, men hanskene beskytter kun deg.

Jeg er glad i deg, men jeg er også glad i de andre kundene. Kundene er sykepleiere, ambulansesjåfører og pensjonister. Kundene er friske, og noen er syke. Kundene har dyr som trenger mat.

«Det er gamle som dør, og de har levd et langt liv.» Kjære kunde, hva skal jeg si nå? Bestemor er 84 år, og jeg vil gjerne ha henne her litt til. Kanskje du ikke mente det du sa. Jeg håper du forstår at jeg ønsker å beholde bestemor litt lenger.

Kjære kunde, ikke bli sint på meg. Vær så snill, vis forståelse for dem som er rundt deg. Hjelp oss med å holde butikken trygg for alle.

Nora Margrethe Kildebo, student, Oslo

