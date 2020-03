Vi skal ta vare på hverandre uten å ta på hverandre, er et fint og viktig budskap fra statsminister Erna Solberg. Hilsemåter endres over hele verden, og det kan ta lang tid før vi får klemme og håndhilse igjen. I mellomtiden må vi møte og anerkjenne hverandre på andre måter.

Det er kommet mange forslag til alternative hilsener i det siste, men flere av dem innebærer nærkontakt.

Mange blir rådville, og selv statsministeren kan bli usikker på hva man gjøre når håndhilsing ikke lenger er trygt.

Lise Åserud

Så hvordan kan du nå hilse på venner, kolleger og fremmede med helsemyndighetenes anbefalte én meters avstand og i tillegg med en viss verdighet i behold?

Som dansehistoriker mener jeg saken er innlysende: Gjør en elegant reverens!

Håndhilsing er relativt nytt

Å legge hånden på hjertet, dulte med albuen, sparke føttene mot hverandre, nikke med hodet, vinke med hånden eller vifte med lillefingeren er alle kreative løsninger på smittereduserende hilsemåter.

Jeg vil likevel slå et slag for å neie og bukke.

Gammeldags? Ja visst, men det er i tråd med alle rådende anbefalinger.

Å neie og bukke har vært den vanlige hilsemåten i flere hundre år. Måten å neie og bukke på har endret seg opp gjennom historien, og de ulike måtene kan forklares med for eksempel endringer i mote, drikkevaner og andre samfunnsforhold.

Det var ikke før på 1800-tallet at det å ta hverandre i høyre hånd ble en vanlig måte å hilse på. Håndtrykkets historie strekker seg riktignok tilbake til antikken, men da fungerte det som en måte å forsegle en avtale eller en pakt på.

Man tror vi hilser med nettopp høyre hånd fordi det var den hånden man holdt våpenet i. Ved å forsegle en avtale med høyre hånd kunne man ikke skjule en kniv eller en dolk, men heller vise sine fredelige hensikter.

Koronasikker 1700-tallshilsen

Før håndhilsingen var det forskjellige reverenser, altså måter å neie og bukke på, som gjaldt. Det fantes egne reverenser for enhver situasjon.

Historiske kilder inneholder beskrivelser for hilsemåter mens man står eller går, når man kommer inn i et rom, når man går ut av et rom, når man ledsager noen, om det er kongelige til stede, når man byr opp noen til dans og når man takker for dansen. Det var også egne hilsener hvis man skulle bruke luktevannsflaske eller snusdåse.

Dans og dannelse

Jeg har skrevet doktoravhandling om dans som sosial dannelse i Norge i perioden fra 1750 til 1820. I arbeidet med avhandlingen fant jeg at 1700-tallets overklasse hadde et blomstrende selskapsliv med dans og ball flere ganger i uken.

Hilsemåtene og rammene for hvordan vi omgås er annerledes nå enn på 1700-tallet, hvor dannelse og korrekt oppførsel var svært viktig for det øvre sosiale lag i Norge.

Dansemestere med internasjonal bakgrunn underviste i dans og etikette, og denne utdannelsen var helt nødvendig for å kunne te seg skikkelig i både selskapslivet og hverdagslivet. Fransk hoffkultur var toneangivende, og overklassen i Norge ville gjerne adoptere europeiske vaner. Både regler for korrekt oppførsel og danserepertoaret var siste mote fra Frankrike, og det gjaldt å henge med på trendene for å imponere i selskapslivet.

Så hva kan vi lære av 1700-tallets festløver?

Fem tips

Her er fem tips fra 1700- og 1800-tallet til deg som ønsker å hilse smittefritt på en elegant og dannet måte:

1. Øvelse gjør mester

En hilsen må ikke se kunstig og påtatt ut, men utføres med den største selvfølgelighet. Ikke vær stiv som en tredukke, men sørg for å se naturlig og samtidig elegant ut. De gamle dansemesternes råd for å mestre dette var å øve hver dag.

2. Reverens for en frue

Hold kroppen helt rett og skuldrene trukket litt tilbake. Ta et skritt til siden og trekk den andre foten inntil. Stå med hælene sammen og tærne ut til siden, i første posisjon. Bøy knærne langsomt til siden og strekk dem igjen. Hold hodet og kroppen rett hele tiden og armene pent ved siden.

3. Reverens for en herre

Hold kroppen helt rett og skuldrene trukket litt tilbake. Hvis du har hatt på hodet, ta den av med høyre hånd. Trekk den ene foten bakover. Bøy i hoften, hold ryggen rett og bøy hodet litt. Strekk opp igjen, samle føttene og sett hatten på hodet.

4. Ikke overdriv

Det manglet ikke på advarsler når det gjaldt etikettereglementet. En overdrivelse kunne ødelegge et godt rykte for resten av livet. Derfor var det viktig å gjøre alt på korrekt måte. Når man kom inn i et værelse, for eksempel, skulle man gjøre én eller to hilsener til hele selskapet. Men hvis man falt for fristelsen til å gjøre flere, ble det bare latterlig, og fadesen ville være komplett.

5. Hils med overbevisning

Unngå å nøle, vakle eller virke nervøs. Ha en tekkelig ynde, se på personen du vil hilse på, smil pent og utfør din hilsen som den naturligste ting. Lykke til!

Med dette har jeg børstet støvet av disse historiske reverensene. De kan kanskje virke litt fjerne fra vår tid. I dag klarer man seg som regel fint både uten å kunne danse og bukke og neie dypt. Takk og lov for det, kan man si, men kanskje har vi mistet noe på veien?

Følger du disse fem rådene fra fortiden, så kan du bidra til å redusere smitten og samtidig komme deg både elegant og dannet gjennom koronaepidemien. Lykke til – og ta vare på hverandre!

Dette er en omarbeidet versjon av et blogginnlegg opprinnelig publisert på NTNU Samfunn, språk og kultur.