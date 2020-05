Kort sagt, torsdag 14. mai

Sommerskolen 2020: Krangel for krangelens skyld

I Aftenposten 6. mai skrev jeg et innlegg om behovet for å gjenåpne fritidstilbud for barn og unge, hvor det bl.a. het:

«Og hvorfor måtte Sommerskolen avlyses allerede nå? Når skolene nå er i gang fra 1.–4. klasse og regjeringen vil starte opp alle klassetrinn før ferien, burde vel også den kunne drives innenfor lignende tilpassede regler.»

Jeg sa altså tydelig ifra at jeg ikke er enig med byrådet i Oslo hvis de fastholder at Sommerskolen må avlyses. Bekymrede foreldre hadde tatt dette opp med meg, og jeg syntes det var grunn til å gi beskjed. Men jeg sitter på Stortinget og ikke i Oslo bystyre, og har ingen direkte innflytelse på dette.

Når Høyres Mathilde Tybring-Gjedde tydeligvis har lest min artikkel, må hun ha et stort behov for å drive med politikerkrangel når hun i Aftenposten 12. mai, spør: «Hvorfor avlyse sommerskolen, Jan Bøhler?»

Vi er altså helt enige om at den ikke bør avlyses – som hun godt vet. Jeg håper også politikerne i Rådhuset vil snu seg rundt og endre på dette. I slike saker bør vi kunne støtte hverandre når vi mener det samme, istedenfor å prøve å starte krangler for krangelens skyld.

Jan Bøhler, stortingsrepresentant (Ap)

Bygging er ikke det motsatte av verdiskaping

Noen må ta til motmæle når bygging blir fremstilt som det motsatte av verdiskapende. Bygging gir bedre tilgjengelighet til naturen, det skaper arbeidsplasser og styrker økonomien, særlig i distriktene.

I et innlegg i Si ;D i Aftenposten den 11. mai skriver Freia Catana Aasdalen i Natur og Ungdom om at politikere bør lytte til ekspertene.

Problemet er bare at dersom vi skulle innfinne oss etter antibyggeregimet til enkelte biologer, fylkesmenn, røde politikere og tungrodde plan- og bygningsetater, så ville ingen fått bygge noe som helst.

For å sette det på spissen: Dersom biologer i samråd med Natur og Ungdom skulle bestemme, ville det ikke eksistert hverken alpinanlegg, skiløype, turstier eller hytter. Brygger og båthus kunne vi bare glemme. Noen mener disse godene er ødeleggende for naturen. Jeg mener dette gir tilgjengelighet og flotte naturopplevelser, som igjen gir oss mennesker større grunn til faktisk å ta vare på naturen.

Vi må ha tiltro til at enkeltmennesker, næringsliv og kommuner forvalter eiendommene sine slik at naturen blir ivaretatt, samtidig som bygging og utvikling av arealer fortsetter.

Helge André Njåstad, kommunalpolitisk talsperson (Frp)

