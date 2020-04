For tre uker siden opplevde vi hamstring i norske butikker. Hyller ble tømt raskere enn vi fikk fylt dem. Som alle andre bedrifter opplevde Rema 1000 at det var uoversiktlig og kaotisk.

Vi fryktet for flere ting: Vi fryktet at opplevelsen av tomme hyller skulle bidra til mer hamstring, som var helt unødvendig, siden lagrene var fulle, og verdikjedene våre er trygge.

Vi fryktet at det skulle gå utover medarbeiderne våre. Overfylte butikker er en belastning til vanlig, men med koronaviruset handlet det også om smittefare. Det handlet rett og slett om helsen til dem som sikret at butikkenes samfunnskritiske funksjon ble ivaretatt.

Tore Meek/NTB scanpix

På det tidspunktet søkte Rema 1000 om tilgang til utvidede åpningstider. Vi tenkte at det ville gjøre det enklere å spre handlingen utover i hele påsken. At storinnkjøpene før folk dro på hytta, ikke ble tatt i noen få timer i noen få dager, slik de normalt blir. Basert på situasjonen og kunnskapen akkurat da var det en riktig vurdering.

Men nå, tre uker senere, er jeg av en annen oppfatning. Bildet ser nemlig ganske annerledes ut enn hva vi la til grunn den gangen, av flere årsaker.

For det første: Informasjon virker.

Når dagligvarekjedene i fellesskap kjørte kampanjer om at vi hadde fulle lagre og det ikke var grunn til å hamstre, lyttet kundene. Nordmenn er ganske gode på å høre hva som blir sagt og tilpasse seg til informasjonen de får. Nå får de høre at de burde planlegge påskehandelen litt. Det tipper jeg de fleste greier.

For det andre: Hytteforbudet er blitt innført i ettertid. Det bidrar sannsynligvis til mindre trengsel i butikkene.

Det høres kanskje ulogisk ut, så la meg forklare: Når Oslo-folk drar på hyttene, gjør de svært store innkjøp i et kort tidsintervall. Når de nå skal være hjemme, har de mer basisvarer hjemme og kortere vei til butikkene enn på hytta.

For det tredje: Vi har nå en situasjon med høyere sykefravær enn normalt. Det medfører økt belastning på våre friske (og fantastiske) medarbeidere som står på og yter som best de kan for å holde butikkene åpne. For tre uker siden kunne vi ha planlagt for påskeåpent på en måte som også tok hensyn til dem. Hvis Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde innvilget søknaden fra Oslo om påskeåpent med noen få dagers varsel, ville det blitt et kaos å skulle organisere det. Nå vil vi gi de ansatte velfortjent påskero.

For det fjerde: Handlemønstrene ser annerledes ut nå enn for tre uker siden. Vi ser at handlingen er spredt mer utover hele dagen, og folk kjøper mer når de handler.

Det er ikke et uttrykk for hamstring, men for at folk gjør mer planlagte innkjøp, slik at de kan ta færre turer på butikken. Folk blir ikke mindre gode på planlagt handling bare fordi det er påske.

Generelt ønsker vi utvidede muligheter for å holde åpent, både på søndager og i påsken.

Men når landet står midt i en pandemi, må vi vurdere ting ut fra den spesifikke situasjonen vi står i.

Da Rema 1000 for tre uker siden mente utvidede åpningstider var riktig, søkte vi om det. Når vi nå mener det ikke trengs, og at det blir for kort tid til å planlegge på en måte som tar hensyn til de ansatte, ber vi heller om fred og ro for våre medarbeidere. Vi er trygge på at kundene våre får den påskekosen de trenger uansett.