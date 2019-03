Kort sagt, torsdag 28. mars

Mangelfullt om tidlig ultralyd

I Aftenposten 18. mars forslår ledende fagpersoner innen føde- og fostermedisin tidlig ultralydundersøkelse til alle gravide. Innføring av masseundersøkelser (screening) må oppfylle kriterier utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Tilstanden skal være et viktig helseproblem, helsegevinsten må være større enn den potensielle skaden ved å teste og ressursbruken må anses forsvarlig. Folkehelseinstituttet konkluderte i 2012 med at det ikke foreligger dokumentert helsegevinst av rutinemessig tidlig ultralyd.

Forfatterne viser til at Norge har en annen praksis enn andre land, at mange uansett kjøper undersøkelsen hos kommersielle aktører og at ny kunnskap kan dokumentere helsegevinst.

Avvik fra nabolands praksis eller at gravide kjøper seg tester, kan ikke i seg selv tillegges faglig vekt. Forfatterne unnlater å tallfeste gevinster eller adressere potensielle ulemper. Hvor mange vil ha nytte av screening fremfor dagens praksis? Hvor mange vil feilaktig få påvist avvik hos fosteret – for deretter å velge abort eller leve i angst til ny undersøkelse eventuelt avlyser problemet?

«Subjektiv opplevelse av trygghet ved å være testet» er ikke en helsegevinst.

Elisabeth Swensen og Gisle Roksund, spesialister i allmennmedisin og leder/medlem av Faggruppen mot overdiagnostikk i Norsk forening for allmennmedisin

Bastant om voldtekt fra Amnesty

I Aftenposten 26. mars svarer Helle Jacobsen fra Amnestys danske seksjon på en betenkning jeg nylig uttrykte om deres voldtektsrapport. Vi er enige om at voldtektsofre ikke alltid får den oppfølgingen de trenger, og at noen ofre iblant utsettes for diskriminering i møte med det rettslige byråkratiet. Imidlertid bærer Amnestys rapport preg av å ha flere metodiske mangler, og det konkluderes etter mitt syn for bastant på bakgrunn av undersøkelser som fremstår som selektive.

Jeg har aldri hevdet at Amnesty ikke intervjuet representanter for politi og påtalemyndighet under arbeidet med rapporten, slik de skriver i sitt motsvar. Kritikken handler om at utvalget av informanter ikke er representativt, og at man får inntrykk av at de ikke har konsultert personer som utfordrer deres eget syn (inkludert den danske dommerforeningen). Det er helt enkelt ikke mulig å generalisere på bakgrunn av den typen studier som Amnesty har gjort, selv om organisasjonen går ganske langt i å gjøre nettopp dette.

Det hadde gitt Amnesty større legitimitet om de hadde drøftet mulige begrensninger ved rapportens metode. Det lønner seg å innta en litt mer undersøkende og ydmyk holdning til det komplekse problemet mange av oss ønsker å forbedre.

Anne Bitsch, forfatter og PhD-stipendiat, Universitetet i Oslo