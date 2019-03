Skolerevyene skal ikke omtales i krasse ordelag fordi innleide tjener gode penger på dem. Det er å rette baker for smed.

Terningkast en

En ny sesong med skolerevyer betyr en ny debatt om anmeldelser, denne gangen trigget av at Aftenpostens Per Christian Selmer-Anderssen (bildet) denne uken ga Kongshavnrevyen ett øye på terningen.

Robert McPherson

Selmer-Anderssen mener at det ikke er noen grunn til å ha debatt, siden skolene selv ønsker å bli tatt på alvor og anmeldt. Norsk Revys leder Hanne Vilja Sagmo forsøker å redusere debatten til å handle om terningkast. Rektor ved Kongshavn videregående skole, Knut Jørgen Kopperud, hevdet i Dagsnytt 18 torsdag 7. mars at Selmer-Anderssens skriverier minner om bøllete oppførsel.

Rektoren er den som har rett.

Vi anmeldere må ta en solid runde på hvordan vi skal tillate oss å omtale unge mennesker som våger seg ut på scenen for første gang.

Dyre instruktører

Det finnes egentlig ingen videre grunn til å anmelde skolerevyer. Det er unge ildsjeler med et ønske om å underholde, og de har stort sett ikke stått på scenen før. Det mest interessante ved slike oppsetninger er at de gir et innblikk i hva ungdommen er opptatt av og hvordan de velger å se humoristisk på det.

Det er et stort spenn i revyenes kvalitet, blant annet fordi noen skolerevyer har innleide instruktører og tekstforfattere som kan koste opp mot 200.000 kroner. Det ryktes at det finnes revyer som koster nærmere millionen. Andre skolerevyer lages på ren idealisme og spillelyst.

Elevene får smellen

Det er her Selmer-Anderssen trår feil, noe han også viste i Dagsnytt 18. Han mener at anmeldelsene skal korrigere de innleide aktørene. En gjeng skoleungdommer uten videre sceneerfaring skal altså vurderes i krasse ordelag fordi noen eldre instruktører tjener 200.000 på drømmen deres om seks øyne på terningen. Det er å rette baker for smed.

For det Selmer-Anderssen helt glemmer, er at det er gjengen på scenen som får smellen når han forveksler å være streng med å være ufin.

Når han beskriver Kongshavnrevyen som en masete, umorsom og ubehagelig fordomsfull humorkollaps, er det elevene som blir offer for slakterkniven hans, ikke de innleide instruktørene.

Når han i tillegg kaster rasismebeskyldninger etter revyen, viser han en skremmende mangel på forståelse for ansvaret det ligger i å vurdere unge mennesker på trykk. Som rektoren sier: Det er en bøllete oppførsel. Man kan slakte noen uten å være ufin.

Voksne bøller

Løsningen er ikke, slik Norsk Revy forutsigbart hevder, å fjerne terningkastene. Kongshavnrevyen hadde blitt stemplet som masete, umorsom, ubehagelig fordomsfull og rasistisk av anmelderen selv om eneren ikke sto der.

Det denne debatten må handle om, er hvordan vi anmeldere skal tillate oss å omtale ungdom som tør å spille revy. De skal selvsagt bli møtt med et kvalifisert, analytisk og kritisk blikk, men de skal ikke måtte finne seg i ufin tone fra voksne, at forestillingen deres omtales som rasistisk når de tillater seg å teste noen grenser og at de slaktes fordi andre tjener gode penger på dem.

Ellers er vi ikke mer enn en gjeng bøller som hakker løs på tenåringer. Da er det vi voksne anmeldere som fortjener terningkast en.