I et innlegg i Aftenposten tirsdag 4. mars kommer Ida Glosimot med noen synspunkter og spørsmål knyttet til NRKs publisering av dokumentaren Leaving Neverland.

Leaving Neverland har vakt enorm oppmerksomhet verden over, og NRK ønsker å gi det norske publikumet muligheten til å se filmen.

NRK ASSV

Anklagene mot Jackson om seksuelle overgrep dukket først opp i 1993, og det toppet seg i 2005 under rettssaken hvor han ble frikjent.

Frikjennelsen var blant annet basert på vitnemålet til Wade Robson, som er en av mennene som nå står frem i Leaving Neverland.

NRK tar ikke stilling til Jacksons skyld eller uskyld

Begge hovedpersonene i dokumentaren har vitnet til forsvar for popstjernen, men sto for noen år siden frem og fortalte at de selv var blitt utsatt for overgrep fra Jackson.

Dokumentaren gir dem nå muligheten til å si hvorfor de har endret forklaring og fortelle hva de og familiene deres opplevde på Neverland da de var barn.

Det er historiene til disse mennene og familiene deres som gjør at NRK har vurdert det som riktig å kjøpe dokumentaren inn for visning.

NRK ønsker ikke å ta stilling til Jacksons skyld eller uskyld, men gitt at dokumentaren er blitt en såpass viktig del av diskusjonen rundt Michael Jackson, ønsker NRK at publikum selv skal få mulighet til å se den og gjøre seg opp sin egen mening.

Dokumentaren har en svakhet

«Leaving Neverland» inneholder reaksjoner på anklagene mot Jackson fra rettssaken i 2005, både fra Michael Jackson selv og hans familie.

Dokumentaren har en svakhet i at den ikke lar familien kommentere på nytt påstandene som blir fremsatt.

NRK har vært tydelige på dette dilemmaet og velger å publisere nye uttalelser fra Jackson-familien i forbindelse med dokumentaren.

På tross av denne svakheten i dokumentaren, er Leaving Neverland blitt et viktig dokument for å forstå anklagene mot Michael Jackson om seksuelle overgrep mot barn.

De to fortellingene som i smertefulle detaljer brettes ut, er med på å sette historien om Michael Jackson i et nytt lys.

