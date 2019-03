I fjor skapte Aftenposten debatt etter at anmelderen av Kongshavnrevyen 2018 slaktet forestillingen.

Komiker Sigrid Bonde Tusvik forsøkte å lære Aftenposten at skolerevy lages av unge mennesker. Med dette kommer selvfølgelig betydningen av å være varsom.

Aftenposten har åpenbart ikke lært, men hvis intensjonen er å skape debatt og klikk, så har de lykkes igjen. Jeg blir bare veldig lei meg når dette går ut over mine elever.

Noen voksne hjemme?

Revy i skolen handler om elever som opplever et fantastisk sosialt fellesskap. Med den gode revyfølelsen har de jobbet knallhardt for å sette opp revy.

Jeg tror på Aftenpostens anmelder når han skriver at han ikke forstår innholdet i revyen. Den manglende forståelsen han viser i sin anmeldelse av ungdom, er et bevis for at han ikke forstår hva det vil si å utvikle identitet.

Når tittelen på anmeldelsen er «Humorkollaps», og man triller terningkast 1, så lurer jeg på om Aftenposten, som et redaktørstyrt medium, sørger for at det er noen voksne hjemme når de publiserer en sak.

Med fjorårets anmeldelse friskt i minne var revyelevene urolige da Aftenposten kom.

Jeg beroliget dem med at fjorårets ubehagelige opplevelse ikke ville skje igjen.

Jeg kunne ikke sett for meg at anmelderen var «ubehagelig fordomsfull», slik han selv omtaler revyen.

Ta utfordringen og fyll salen

I fjor hevdet Aftenpostens kulturredaksjon at de ikke kan anmelde revyer på falske premisser, men at de må bruke hele skalaen når de setter karakter.

Jeg mener det nå er på tide at noen i redaksjonen bruker hodet og opptrer som voksne når det er barn og unge som vurderes.

Min vurdering av Aftenpostens anmelderarbeid, kan jeg avsløre, er at det står til karakter 1.

Hvis du nå lurer på om det faktisk er så ille som Aftenposten hevder, så håper jeg at du tar utfordringen fra Kongshavnrevyen selv og fyller salen: «Det tok flere år, men endelig har Kongshavnrevyen drept all motstand. Terningkast 1 fra Oslos avis! Kom til Kongshavn for å se revyen som klarte det ingen andre revyer noen gang har fått til! Vi spiller frem til 9. mars. Sees!»

