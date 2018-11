Kort sagt, tirsdag 27. november

Farlig retorikk

Når man vil svare på noe som er skrevet, er det lurt å lese nøye før man skriver. Det må også gjelde for Sylvi Listhaug.

I Aftenposten 23. november skriver Listhaug at undertegnede i en søndagskommentar 18. november sier at «det er farlig når høyresiden bruker tøff retorikk, men det er helt greit når venstresiden gjør det samme». Jeg er, skriver hun, «øredøvende stille» om venstresidens lignende retorikk. I virkeligheten tok jeg i kommentaren Listhaug i forsvar mot påstanden om at hennes famøse facebookinnlegg hadde noe med 22. juli å gjøre. Jeg skrev til og med at «Sylvi Listhaug utvilsomt har rett i at det aldri var hennes mening å knytte dette til 22. juli-tragedien».

Norge trenger et røft offentlig ordskifte. Men politikere som tilhører den samme tradisjon når det gjelder ytringsfrihet, folkestyre og rettsstat, skal ikke demonisere hverandre. Siv Jensen har ikke noe ansvar for Anders Behring Breivik, Jonas Gahr Støre som statsminister ville ikke ha vært noen «katastrofe» for landet.

I et demokrati er moderasjon en dyd, ekstremisme et onde, og begge deler er smittende. Det var mitt enkle budskap i søndagskommentaren. I en verden av nødvendige kompromisser bør kompromissløshet være forbeholdt de som utfordrer vår livsform - det være seg fascister, islamister eller kommunister.

Per Edgar Kokkvold

Skøytebane stengt på grunn av snø?

Gravearbeidet i forbindelse med byggingen av Sonja Henie Ishall er påbegynt. Selvsagt er det bra med en ishall (som selvsagt ikke er ment for hurtigløp), men når arbeidet der skal gå utover Frogner stadion, skøytesportens Mekka, er det noe som skurrer.

Bymiljøetaten bestemte kort tid før åpningen av banen at nordre sving skal brukes som snødeponi i forbindelse med byggingen av hallen. Dermed stenges skøytebanen for hurtigløpere de to kommende vintrene. Byrådsleder Raymond Johansen og skøytepresidenten burde satt ned foten for dette vedtaket fra Bymiljøetaten. Det må finnes en annen løsning.

Det hører også med til historien at Valle Hovin er stengt på ubestemt tid fordi 30 år gamle kjølerør har streiket. Og like mange års arbeid med å få tak over denne stadion har aldri sett så mørkt ut som i dag.

Man må glede seg over at de har fått fantastiske ishaller i Stavanger, Bjugn og nå sist i Kristiansund. Der kan skøyteglade mennesker utfolde seg store deler av året. Men i Oslo finnes det nå ikke én eneste hurtigløpsbane. Det er i alle fall ikke noe å være stolt av.

Bjørn Bottolvs, Gjettum

Tabloid «forskningsformidling»

Aftenposten hadde nylig førstesideoppslag om et tragisk dødsfall som følge av infeksjon etter biopsi knyttet til mulig prostatakreft. Oppslaget følges av urovekkende kronikk av en overlege i urologi ved Aker sykehus. Her slås det fast en høy risiko for alvorlige infeksjoner, og altså mulig død, som følge av den vanligste formen for biopsitaking.

Svaret fra en gruppe andre urologer, publisert 23. november, viser at konklusjonen i kronikken ikke er tilstrekkelig belagt. Aftenposten formidler altså en skremmende vinkling i et tema som angår svært mange (5000 i året), uten tilstrekkelig dekning.

Jeg har vært igjennom prosessen med PSA, biopsi, operasjon med mer og kjenner usikkerheten og redselen hos meg og mine nærmeste i hvert trinn av forløpet. Aftenposten bruker et tragisk dødsfall som bevis i en faglig debatt og usikker forskning. Avisen gir pasienter og pårørende en betydelig ekstrabelastning i starten av et mulig alvorlig sykdomstilfelle uten tilstrekkelig dekning. Dette er uetisk, tabloid forskningsformidling. Uverdig, Aftenposten.

Georg Kamfjord, Oslo

Ønsker digitale fastlegekontor velkommen

Skal fastlegene bevare relasjonen til sine pasienter, må de tilby videokonsultasjoner, skriver Ida Aalen og Svein Willassen 13. november. Fastlegene er utålmodige etter å gi pasientene fullverdige, digitale løsninger, også videokonsultasjon. Forbrukerrådets undersøkelse om digital modenhet viser at fastlegene er mer enn klare.

Legeforeningen vil ha et nasjonalt, standardisert system. Helsenorge.no er en slik plattform, men implementeringen tar for lang tid. Helsenorge-portalen kunne vært en digital motorvei for helsetjenesten. Fastlegene kunne kommunisert effektivt med pasientene og andre helsetjenesteaktører. Pasientene og fastlegene ville spart mye tid og ressurser. I stedet har vi en myriade av ulike tjenester og systemer. For fastlegene er det vanskelig å vite hvilke løsninger man skal benytte.

Vi ønsker videokonsultasjon og ytterligere digitalisering av fastlegekontorene velkommen. Samtidig må vi hegne om det viktigste grepet for gode medisinskfaglige vurderinger – nemlig det fysiske møtet mellom lege og pasient. Pasienter skal like fullt ha enkle og effektive måter å nå helsetjenesten på. Målet må derfor være et system som gjør at alle pasienter kan kontakte alle behandlere. Slik realiserer vi pasientens netthelsetjeneste.

Marit Hermansen, president, Legeforeningen

