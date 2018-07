Kort sagt, mandag 23. juli

En oppklaring til Knut Arild Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide tar i Aftenposten 16. juli til orde for å bruke retten til å si nei til EØS-direktiver. Heldigvis mener han at retten til å si nei må brukes med forsiktighet. Hans henvisning til NHO krever imidlertid en oppklaring.

Hareide avviser NHOs argumentasjon om at ethvert nei setter hele avtalen til side. Det er heller ikke det vi sier. Det vi påpeker, er at et nei i én konkret sak kan medføre at den berørte delen av avtalen settes ut av kraft, noe som følger av artikkel 102 i EØS-avtalen. Dersom det gjøres i flere saker, vil det til slutt underminere hele avtalen.

EØS handler om vår deltagelse i EUs indre marked. Hele premisset til det indre marked er like regler og like konkurransevilkår for alle, uansett nasjonalitet. Dersom alle land skulle hatt unntak for sine kjepphester, ville det indre marked raskt smuldre opp.

Tore Myhre, avdelingsdirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)