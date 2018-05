Kort sagt, lørdag 5. mai

Betzy Kjelsberg og Frp

Siv Jensen sa nyleg at Frp kunne meint det same som Betzy Kjelsberg, oldemor hennar. Stemmer det?

Kjelsberg var den første norske kvinnelege fabrikkinspektøren, ein del av det øvste leddet i arbeidstilsynet den gongen, og i 1916 den einaste kvinna i kommisjonen som skulle revidera «lov om arbeiderbeskyttelse». Ho var ein ivrig forsvarar av åtte timars normalarbeidsdag, og gjorde også det ho kunne for at åttetimarsdagen skulle gjelda for kvinner i varehandelen ved lovfestinga i 1919, men det ville ikkje stortingsfleirtalet.

Kunne Kjelsberg vore einig i Frp si haldning til fleksibilitet og lovgiving når det gjeld arbeidstid? Ho var motstandar av overtidsarbeid, og for ei streng lovgiving. Overtid burde berre godkjennast «av hensyn til offentlige interesser eller tilfredsstillelsen av almenhetens nødvendige behov». Ho likte dårleg at stortingsfleirtalet i 1936 gjekk motsett lei og gjorde lova meir tøyeleg.

Frp-programmet seier: «Arbeidstidsbestemmelsen i dagens arbeidsmiljølov må tilpasses individet og virksomhetens behov». Det peiker i ei anna lei enn det Kjelsberg stod for. Frp seier ikkje noko om kva som skal prioriterast dersom «individet og virksomhetens behov» ikkje er samanfallande. Der Kjelsberg møtte konfliktar mellom arbeidsgivarane og arbeidarane sine interesser, stod ho på arbeidarane si side.

Magnhild Folkvord, Oslo

Folkeskikk, trygghet og trivsel

Jeg er ansatt på en østkantskole. De elevene jeg har fått, er det min jobb å forme, selv om det ofte er en utfordring å finne ut av hvordan.

Jeg undrer meg over at en endring av inntakssystemet kan ses på som løsningen for Osloskolen. Hvorfor ikke fokusere på selve skolesystemet? Det representerer i seg selv for enkelte en terskel for trivsel og læring.

I stedet for å fokusere på de såkalt vanskelige elevene - ofte de såkalte ikke-etnisk norske – la oss heller se på hvordan vi kan nærme oss deres virkelighet. De trenger også en meningsfull skolehverdag. Det bør være irrelevant hvor skolen er plassert geografisk og kanskje også hvor mye elevene har prestert eller presterer.

Mine elever reiser seg uoppfordret når vi møtes til undervisning. Fokus er fag, men vi tillater oss også å ha det moro. Mitt fokus er at all god faglighet har sitt grunnlag i god folkeskikk, trygghet og trivsel.

Jeg er stolt av å være lærer i «Oslo Indre Øst»!

Dan Vegard Hansen, Hersleb videregående skole