Det er 1. mars. Årets første vårdag, men det er kaldere enn aldri før.

Noe frekt

Som så mange andre dager scroller jeg nedover Facebook, forbi uttallige statusoppdateringer og bilder av gradestokker. Men én status fanger oppmerksomheten min:

Vi holder på med noe frekt! Selg dine brukte truser anonymt på www.ungpiketruser.no. Tagg en venninne 18+ som kan bruke litt ekstra inntekt, proklamerer ungpiketruser.no på sin Facebookside.

At det eksisterer et marked for brukte truser, er kanskje ingen overraskelse. Likevel er det en vesentlig forskjell på det å erkjenne at det kan eksistere et marked og det å aktivt lage en markedsplass.

Visjonen bak denne nettsiden later til å være å bli et slags undertøyets Finn.no. En annonseside hvor unge jenter kan selge undertøyet sitt til fremmede menn, og hvor stikkordene som går igjen er anonymitet, diskresjon og «våte, saftige truser».

Mange hatter

Noen raske søk avslører at domenet eies av det norske selskapet Ulf Nilsen Utvikling AS.

Styreleder/daglig leder viser seg å være en mann med mange talenter. I tillegg til å være tilrettelegger for trusesalg, er han er én av seks regionledere i Bedriftsforbundet, en næringspolitisk interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter med ca. 4000 medlemsbedrifter. Nevnte jeg at han også er i administrasjonen av og inntil nylig styreleder i en svømmeklubb?

Men å selge truser er da ikke ulovlig, så hva er egentlig problemet her?

Trusesalg

For å kunne peke på problemene, må vi først forstå prosessen. Jeg tillater meg derfor en rask innføring for de uinnvidde i trusebransjen:

La oss si at du, en jente på 18 år, bestemmer deg for å selge trusene dine. Da registrerer du enkelt en annonse med fullt navn, telefonnummer og e-post på nettsiden, godkjenner vilkår som at bildene dine kan brukes i alle medier inkludert pressen bla, bla, bla, og vipps så sendes annonsen til Ungpiketruser.no for godkjenning.

Når den er godkjent, får du beskjed om å sende et bilde av gyldig legitimasjon på e-post for å bevise at du er over 18 år. Nettstedet fakturerer deg for tre måneder på forskudd, og til slutt opprettes det en e-post med «DittBukernavn»@ungpiketruser.no som potensielle kjøpere kan kontakte deg på, slik at du fortsetter å være anonym. Gratulerer – du er nå selvstendig næringsdrivende!

Problemene

Som de fleste andre forretningskvinner (og menn), oppdager du snart at nye utfordringer venter bak enhver sving.

Hvordan skal du ta betalt og samtidig forbli anonym?

Heldigvis er Ulf Nilsen Utvikling AS et hestehode foran oss andre og har allerede løsningen. Virksomheten er villig til å selge kryptovalutaen Pascal Coin til dem som ønsker å kjøpe truser anonymt – og kjøper gjerne valutaen tilbake igjen av deg når du har fått den fra trusekjøperen. Til en kurs du må akseptere, selvfølgelig.

Og her nærmer vi oss problemets kjerne.

Om det er etisk riktig av Ungpiketruser.no å tilrettelegge for salg av undertøy eller ikke, er ikke opp til meg å avgjøre. Noen vil mene det er uetisk og at det underminerer kampen mot objektivering av kvinner, mens andre vil påstå det gir kvinner makt og frihet.

Hva som er rett og galt får være opp til andre å bedømme. Jeg er mest opptatt av hvilket ansvar vi kan forvente av Ulf Nilsen Utvikling AS, både ovenfor jentene som loves anonymitet, og samfunnet for øvrig.

Anonymitet vs. skatteplikt

Hvis du er leder i en interesseorganisasjon som Bedriftsforbundet, må man kunne forvente at du kjenner til- og følger de spillereglene som samfunnet har satt. Både juridisk og etisk.

Anonymitet er en gjenganger hos Ungpiketruser, men likevel hadde ikke nettsiden en gang HTTPS-kryptering før eieren ble gjort oppmerksom på denne mangelen. Jeg er derfor ikke overbevist om at e-postkontoen som mottar selgernes legitimasjon er sikret på en måte som kan garantere anonymitet.

Det som derimot skaper anonymitet, er kryptovalutaen bedriften tilbyr. En naturlig forlengelse av dette er at jentenes inntekt ikke registreres noe sted og dermed ikke kan beskattes.

Hvis du selger en gammel sofa på Finn.no, trenger du ikke å betale skatt. Men dersom du spekulerer i å kjøpe et produkt for så å prosessere det og selge det videre med profitt, kan det regnes som næringsinntekt, og skal derfor skattes av.

Unge mennesker vs. erfaren næringslivsleder

Det er selgers ansvar å sørge for at man følger alle lover og regler. Men med en nettside rettet mot unge mennesker, drevet av en erfaren næringslivsleder, synes jeg ikke det er for mye forlangt at bedriften leverer den anonymiteten som loves og samtidig prøver å legge til rette for at disse nye entreprenørene skal kunne bidra i samfunnet på samme måte som alle andre selvstendig næringsdrivende.

Hvem vet, kanskje det er truser vi skal leve av når oljen tar slutt?

Dennis Max Smelien

Ulf Nilsen, eier av Ungpiketruser.no svarer:

– Jeg kan heller ikke se problemet

Handel med brukte truser er en kuriositet, men er ikke så forskjellig fra andre handler. En kjøper og en selger blir enige om et produkt og en pris. Selger vil ofte være anonym. Hvis man synes det er ekkelt eller moralsk forkastelig, da skal man unnlate å kjøpe eller selge truser. Markedet eksisterer uansett, og det er ikke noe forbudt ved det.

Om brukt undertøy

Det finnes allerede markedsplasser for brukt undertøy. En engelskspråklig nettside har ca. 9400 annonser, herav også en del norske forhandlere.

På et norsk internettforum foregår det en omfattende handel med brukte truser og andre effekter. Ingen av nettsidene krever annet enn e-postverifisering av selgere, og sikkerheten er så som så.

På det norske internettforumet finnes det en oversikt over hvilke selgere som lurer kjøpere og hvilke selgere som kan anbefales. Det er ikke nødvendig på www.ungpiketruser.no, for her verifiseres alle selgere før de får publisert sin annonse.

Mitt selskap eier domenet og drifter siden, men det er ikke det eneste jeg driver med …

Om hatter

Hatter betyr samfunnsansvar! Jo flere hatter eller jo større hatter du har, jo mer samfunnsansvar tar du. Såfremt du gjør den jobben som følger med hatten. Unntaket som bekrefter regelen er: Tildelingen av godt betalte hatter i det offentlige, uten konkurranse!

Mitt selskap hjelper bedrifter og folk. Selskapet driver i tillegg en liten frisørsalong som så langt har skaffet arbeid til to unge flyktninger. Personlig har jeg lagt over 300 frivillighetstimer i idretten pr. år de seneste årene. Det mener jeg er å ta samfunnsansvar!

I stedet for å være skeptisk til at folk tar hatter på seg, bør vi oppfordre til det. Det er generelt for lite konkurranse om hattene.

I det sivile samfunnet, i politikken og i næringslivet trenger vi folk som tør å satse, som vil etablere bedrifter, ansette folk og skape omsetning. Det får vi ikke til hvis vi snakker ned til folk med hatt på. Det er fullt mulig å ha mange hatter og ikke blande hattene. Folk med hatt tar ansvar!

Om å være næringsdrivende

Det er et privilegium å være næringsdrivende. Det er gøy og lærerikt. Folk blir ikke lurt til å være næringsdrivende, det er noe de velger!

I hvilken grad jenter som selger truser via www.ungpiketruser.no eller andre salgskanaler er næringsdrivende, er et åpent spørsmål. Det er ikke noen klar grense i loven.

Inntekten kan være så liten at det er en skattefri hobbyinntekt. Inntekter kan også være skattepliktige uten krav om- eller rett til å etablere seg som næringsdrivende. Dette handler blant annet om hensikten, omfanget og varigheten av virksomheten. Skatteetaten har flere veldig gode veiledninger på dette området.

Alle som oppretter en annonse på nettstedet, får tilsendt et informasjonsskriv. I siste versjon av skrivet orienteres det kort om skatteplikt. Men om Norges befolkning ikke har lært at inntekt i all hovedsak er skattepliktig, har vi et langt større problem enn om noen få brukttruseforhandlere ikke rapporterer sin beskjedne inntekt.

Om anonyme transaksjoner

Det finnes i dag ikke noe elektronisk betalingsmiddel i Norge som tilbyr mindre beløp som anonyme transaksjoner. Dette vurderes av flere som et personvernproblem. Derfor må anonyme transaksjoner gjennomføres på andre måter.

I hovedsak anbefales Paysafe, men det er en kostbar løsning dersom selgeren vil ha pengene sine på konto. Som alternativ kan kjøper og selger velge å handle i kryptovaluta. Det er ingenting som er ulovlig med kryptovaluta, og inntekter i kryptovaluta beskattes etter samme prinsipper som annen inntekt. Skatteetaten har også en god veiledning på kryptovaluta.

Pascal Coin som kryptovaluta har en del fordeler. Mens Bitcoin med flere har trege transaksjonshastigheter og høye kostnader, har Pascal Coin løst disse problemene. Det vil si at selger nesten øyeblikkelig kan se om pengene er kommet.

Utfordringen er at prisen kan svinge mye fra dag til dag. Min løsning på dette er å tilby å selge til markedspris + påslag og etterfølgende kjøpe til samme sum, da slipper selger å ta risiko på pris og bevarer sin anonymitet. Ny teknologi gir nye muligheter, og denne løsningen er helt uten transaksjonskostnader og risiko, og selgers anonymitet bevares.

Om sikkerhet

3. mars ble SSL/HTTPS implementert på nettsiden, fem dager etter at siden ble publisert. Etterfølgende er det stengt for ikke-HTTPS-sikret trafikk. Nettsiden har ved testing på Qualys SSL Laps fått karakteren «A», mens det tidligere omtalte norske nettforumet får karakteren «B».

All e-posttrafikk har siden opprettelsen av domenet vært SSL/TLS kryptert.

Nettsiden er den eneste som aktivt sikrer at selgere er minst 18 år, gir selgere relevant informasjon om markedet, bistår med å sikre selgers anonymitet og opplyser om mulig skatteplikt.