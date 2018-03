Ufaglærte kostholdsguruer, kjendiser og bloggere anbefaler dyre kosttilskudd og ekstreme dietter for å få et sunt liv. Dette sender signaler om at vanlig norsk mat ikke er bra nok. Dette er hverken sant eller sunt for folkehelsen.

I Aftenposten 6. mars kunne vi lese at vi bruker 2,6 milliarder årlig på kosttilskudd. Dette er en sjokkerende sum.

Men det er kanskje ikke så rart. Selverklærte «eksperter» herjer i både tradisjonelle og sosiale medier. Vi bombarderes av tilskudd, pulver og «supermat». Ingredienser man tidligere ikke behøvde, men som nå tilsynelatende er ensbetydende med et sunt og trendy liv.

Ungdom trenger ikke pulver

En rapport fra Forbrukerrådet publisert i 2016 viste at hver fjerde gutt i 16-18-årsalderen bruker proteintilskudd. Nyere studier viser imidlertid at man ikke bygger mer muskler ved bruk av proteinpulver enn gjennom vanlig mat.

Tyve gram høykvalitetsprotein fra proteinpulver tilsvarer proteininnholdet i et glass lettmelk og en brødskive med skinke og ost. Dette ble nylig vist i NRK-programmet Forbrukerinspektørene, og faktasjekket av Faktisk.no. Likevel fyker pulveret ut av hyllene.

Det er ingen grunn til at den generelle, friske befolkningen ikke skal få i seg nok vitaminer og mineraler gjennom et sunt og variert kosthold. Det finnes noen som behøver tilskudd i perioder av livet, men de aller fleste får det de trenger ved å følge helsemyndighetenes kostråd. Kjedelig, men sant.

Kostrådene er laget av de fremste ekspertene på ernæring i landet. Rådene er enkle i sin utforming, og flere er blitt konkretisert slik at det blir enda lettere for folk flest å spise sunt. Dette gjelder nå også kostrådet om magre meieriprodukter. Konkretiseringen sier: «Med et daglig inntak av magre meieriprodukter menes tre porsjoner. For å dekke jodinntaket bør minst to av disse være melk, syrnet melk eller yoghurt.»

Bakgrunnen for rådet er blant annet nyere norske studier, som viser at deler av befolkningen ikke får nok jod.

Angst og forvirring gir skår i matgleden

I dag har vi flere helseutfordringer i befolkningen som er knyttet til kosthold. Eksempelvis kroniske sykdommer knyttet til usunn livsstil. På listen over utfordringer finner vi også angst og forvirring knyttet til mat, rett og slett skår i matgleden og måltidsgleden.

Kosttilskudd løser ikke disse problemene. Promotering av slike produkter bidrar tvert imot til ytterligere forvirring av forbrukere i alle aldre. Alle som brenner for bedre folkehelse er tjent med å formidle at man kan få et sunt kosthold uten pulver og piller, med matvarer som de fleste allerede har i kjøleskapet. Vanlig mat er sunn nok for de fleste. Dette må vi gjøre nordmenn trygge på.

