Johnny Hallyday var Frankrikes siste idol | Vibeke Knoop Rachline

Prosesjonen med Johnny i sakte kino nedover Champs-Élysées fra Triumfbuen til Concorde-plassen, minnetale ved president Emmanuel Macron, et folkehav, hans egne musikere som spilte for ham, nåværende og tidligere koner og barn på første rad …

Enkelte kommentatorer sammenlignet begivenheten med dikteren Victor Hugos gravferd i 1885. Selv det var i underkant. Da var «bare» to millioner mennesker til stede. For Johnny gikk Frankrike mann av huse. Alle følte seg personlig elsket av ham, slik han sang i en av sine meste berømte sanger: «Que je t’aime».

Fransk monument og «bad boy»

Det er aldeles utrolig som franskmennene elsket denne mannen. Resten av verden begriper det ikke. Fenomenal sanger? Habil filmskuespiller? Jo da, men nesten ingen har hørt ham utenfor Frankrike og Belgia. Derimot har minst én av tre franskmenn sett ham på scenen i et av hans 180 show og/eller hørt en hærskare av hans 1000 plateinnspillinger.

«Alle» har et forhold til Johnny. Denne opprinnelige belgieren som valgte et amerikansk navn og ble et fransk monument. Denne «bad boy», som Macron sa, som symboliserer det beste og det verste i fransk kultur.

Han var på samme tid opprører og reaksjonær, forfører og pater familias, høy på stoff og alkohol, men også en lydig pasient, en energibunt av de sjeldne med spektakulære landinger på scenen, men kronisk depressiv – kort sagt et menneske igjen «alle» kunne identifisere seg med.

Tøff til tusen, men visstnok utrolig sjenerøs. Digget av fire presidenten etter hverandre, men skattesnyter av rang – tilgitt av nasjonale årsaker.

Alt han rørte ved ble til rock

Johnny har levd med «sitt» folk i mer enn seksti år, men alltid visst å fornye seg. Vokale eksperter beundrer hvordan han klarte å utvikle stemmen og faktisk lurte publikum til å tro han sang dypt. Det gjorde han likevel, i overført betydning, selv om det alltid var andre som skrev sangene hans. Når han fremførte det, ble det ekte, og alt han rørte ved ble til rock, selv om han skal ha foretrukket blues.

Johnny hadde aldri blitt den samme i alles hjerter hvis han bare hadde sunget blues. Og hvorfor ble han aldri berømt ute? Han levde store deler av tiden i USA og sang med de beste der, også på engelsk.

Men han var alt for fransk til å kunne bli noe annet. Ingen kunne som ham sanse folks problemer. De små i samfunnet kunne ha sittet og hørt sangene hans hele natten, for så å gå ned fornyet energi til en jobb de mislikte.

Siden han døde natt til torsdag har de strømmet til hjemmet hans utenfor Paris for å vise ham den siste ære. Eller stått langs Champs-Élysées og grått når kisten kom forbi. Noen måtte digge ham i skjul, for han var jo reaksjonær og heller vulgær, men selv kommunistpartiet inviterte ham til å synge. Og mediene? De har helt gått av skaftet.

Noen fikk ikke plass til Trumps Jerusalem-avgjørelse på grunn av spesialsendingene om Johnny. Man må jo prioritere, og selv den mest blaserte som later som det motsatte, har litt av Johnny i seg. Farvel, Johnny.

