Langrennssporten og Norges Skiforbund (NSF) vokser. Rammene rundt skisporten er mer profesjonelle enn noen gang, samtidig som bredden i norsk langrenn er stor.

Maktmonopol

Skiforbundet velger alene hvilke løpere som får gå verdenscuprenn og verdensmesterskap. Kan dagens struktur og Skiforbundets maktmonopol hindre de beste løperne i å delta?

Les også:

Northug vraket igjen - får ikke være med til Davos

Skiforbundet er alene om å sende utøvere til Verdenscup og Verdensmesterskap (VM). Det internasjonale skiforbundet (FIS) krever at Verdenscup og VM skal bestå av landslag godkjent av FIS, og ingen helkommersielle aktører. Samtidig driftes deler av landslaget med FIS-godkjente midler.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Skjønnsmessig helhetsvurdering

Skiforbundets bidragsytere finansierer drift mot profilering av egen merkevare. Jo flere bragder Skiforbundets sponsorer kan vise til, jo større verdi har sponsoratet. Utøvere som er støttet av andre aktører, har derfor mindre markedsverdi for Skiforbundet og deres samarbeidspartnere.

Uttaket til Verdenscup og VM gjøres av en grenkomité. Ifølge Skiforbundets fellesreglement punkt 205, skal uttaket baseres «på en skjønnsmessig helhetsvurdering der det kan legges vekt på andre forhold enn de rent sportslige». Det skal imidlertid ikke legges vekt på «hensyn som er usaklige, ligger utenfor NSFs formål eller er i strid med ulovfestede likhetsprinsipper.»

Langrennsløperne som blir tatt ut til Verdenscup eller VM, må inngå en arbeidsavtale med Skiforbundet. Avtalegrunnlaget er, som i et vanlig arbeidsforhold, basert på lojalitet og forutsetter tillit.

Dette innebærer blant annet å fremme samarbeid, føre en balansert og forsvarlig kommunikasjon og unngå nedsettende omtale om virksomheten og dens ledere.

Slik sykkelsporten gjør det

Sykkelsporten løser dette annerledes. Hvert år gir Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) ut 18 lisenser til helkommersielle lag for å delta i syklingens verdenscup, World Touren. Lagene med flest poeng i sykkelritt justert etter nivå, får lisens. Kun uttak til mesterskap gjøres av forbund lik Norges Skiforbund.

Fordi World Touren består av helkommersielle lag, er måten utøvere konkurrerer på forskjellig fra skisporten. Mens lag og sponsorer kommer og går, deltar syklistene i konkurranser for det laget de selv har valgt å signere kontrakt med.

Verdensmester Peter Sagan fra Slovakia deltar utelukkende for kommersielle aktører i alt annet enn mesterskap. Det internasjonale sykkelforbundet fører en viss kontroll, for eksempel gjennom bankgarantier, regler og antidoping-bestemmelser, men lagene eksisterer fordi markedet «idrettsunderholdning» tilfredsstilles.

Løperens rettssikkerhet

I Norge har vi mange gode skiløpere. Det er små marginer som avgjør hvem som er i norgeseliten. Fordi målet for en profesjonell skiløper er å gå på toppnivå, er det naturlig at utøveren gjør alt for ikke å bryte tilliten til Norges Skiforbund. Utøveren har ikke annet valg om han eller hun vil konkurrere på toppnivå.

Mens det i sykkelsporten er rom for flere ulike interesser, kan maktmonopolet i skisporten begrense utøverens handlings- og ytringsfrihet. Løperens rettssikkerhet kan være i fare.

Norges Skiforbund får også et urimelig stort ansvarsområde: På den ene side utøverens eventuelle privatlag, egne sponsorer og tilhengere, på den andre Skiforbundets sponsorer og ledelse. I tillegg skal markedet «idrettsunderholdning» tilfredsstilles og fremtidens skisport skapes. Dette gjør det vanskelig for Skiforbundet å ta upartiske og uavhengige avgjørelser.

Lære av andre idretter

Istedenfor å presse gårsdagens skisport inn i fremtidens verdens-arena, må vi heller tenke nytt og lære av idretter som sykkel for å finne løsningen.

Uansett må ting endres dersom fremtidens langrennssport skal inneholde god rettssikkerhet, sunn maktfordeling, ytringsfrihet og mangfold.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også: