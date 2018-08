Støres ansvar for å ta ansvar | Stian Valla Taraldsvik

Sigbjørn Aanes skriver at Jonas Gahr Støres beste mulighet for å bli statsminister er nå. Aanes er en av de fremste politiske kommunikasjonshodene i Norge, som mange kan lære mye av, og det er forståelig at man farges av å formulere en statsministers strategi og budskap. Aanes har tung erfaring i toppsjiktet av politikken, men det virker som det er på sin plass med en kort oppfrisking i politisk praksis.

Normalen i Norge er at regjeringer sitter på Stortingets nåde. Enhver regjering sitter så lenge den har tillit i nasjonalforsamlingen. 2018 har satt dette tillitsforholdet under press. Selv om målingene har vært stabile for Erna Solberg, er velgernes tillit investert i et storting der flertall etter flertall glipper for regjeringen.

Taper viktige slag i Stortinget

Så langt har året vært krevende for Erna Solberg. To ministre har på høylytt vis gått av, og regjeringen har tapt viktige slag i Stortinget. Det tærer på tilliten til en mindretallsregjering og dens evne til å vise handlekraft.

Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen ønsker seg en annen regjering. Derfor bør ingen la seg overraske når disse stemmer ned regjeringen i de sakene der det finnes alternative flertall. Det er ikke spill og taktikk, men hverdagslig melk- og brødpolitikk. Ingen regjering kan forvente sympati fra opposisjonen.

Politisk spill og politisk kutyme

Når det er uro i politikken, er det fristende å flytte fokus over på politiske motstandere. Men noen ganger blandes politisk spill med politisk kutyme.

Aanes forveksler «politisk kaos» med opposisjonens oppgave som korrektiv. Det er nok kjærkomment for Arbeiderpartiet å få lov til å snakke om politikk mens andre snakker om spill og spinn. Det kan virke som velgerne har fått med seg dette. Partiet går høsten i møte med forsiktig vekst på meningsmålingene.

Arbeiderpartiets ansvar

Erna Solberg har ansvar for at Regjeringens politikk får flertall i Stortinget, og tilsvarende når dennes forslag stemmes ned. Hvorvidt Solberg følger opp sitt ansvar, avgjøres ved valg.

I mellomtiden er det Stortingets jobb å vurdere sin tillit til Regjeringen. Arbeiderpartiet har derfor et spesielt ansvar som ledende opposisjonsparti. Forvitrer tilliten mellom storting og regjering, er det opp til opposisjonen å forsøke å danne et styringsalternativ.

Aps linje er uforandret: Partiet er alltid beredt til å overta regjeringsmakten om den politiske situasjonen krever det. Det ville være mer sjokkerende om Støre hadde avvist å danne regjering i løpet av høsten. Om Støre blir statsminister før valget i 2021, vil ansvaret for det ligge på Solberg-regjeringen som skuslet bort mandatet fra velgerne i 2013.

Det viktigste er politisk gjennomslag

Alle politikere liker å vinne valg. Men det viktigste er politisk gjennomslag. Både Arbeiderpartiet og Høyre har et ansvar ovenfor sine velgere for å få gjennomført sin politikk. Selv om spill og spinn kan være spennende, så er politikken iblant kun politikk – der gjennomslag, tillit og ansvar faktisk er viktigere enn person og spinn.

