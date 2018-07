Kulturminister Trine Skei Grandes svar på Senterpartiets stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsens skriftlige spørsmål om mediemangfold på DAB, er feil.

Skei Grande mener at det er blitt større mangfold i Norge på grunn av DAB. Ja, det er blitt mange flere musikk-kanaler. Men var det hovedmålet med mediepolitikken på dette området?

Begrepet mediemangfold henger ikke bare sammen med selve tilbudet, men definitivt også med hvem som eier. Den norske radiopolitikken som har vært ført av flere regjeringer, har skapt et duopol eller et tilnærmet monopol.

Jan Tomas Espedal

Vi fikk tilgang

Hovedpoenget til statsråden er at MTG og Bauer riktignok har fått enerett til Riksblokk 1, men det er kapasitet igjen slik at hvem som helst kan få DAB-kapasitet til å gå nasjonalt.

Poenget er at de to internasjonale aktørene har tatt all kapasitet til sine egne kanaler uten at det er plass til andre på Riksblokk 1. Det er denne riksblokken som er bygd ut til å dekke 93 prosent av befolkningen. De lagde også en bestemmelse om at dersom andre aktører var interessert i Riksblokk 2, skulle disse nasjonale aktørene ha forkjøpsrett til å tre inn i en eventuell avtale.

Denne bestemmelsen var så suspekt at da vi påpekte det i mars 2016 (fordi vi fikk tilgang til et dokument som ikke skulle vært offentliggjort), valgte aktørene via departementet å oppheve bestemmelsen. Men aktørene har likevel valgt å håndheve bestemmelsen også etter at den ble opphevet.

Noen må reagere

I 2015 spurte Metro om adgang til Riksblokk 1, men fikk ikke svar. I 2017 (etter at bestemmelsen var «opphevet») spurte vi om adgang til Riksblokk 2, men fikk til svar at denne blokken hadde Norkring andre planer med. Vi har gjentatt henvendelsen i 2018.

Statsråden skriver i sitt svar: «Jeg kan følgelig ikke se at det er rimelig å hevde at to aktører blokkerer andre kommersielle aktører fra tilgang til nettet.» Dette er ikke riktig.

Hun må nå reagere og parkere de embetsmenn som i en årrekke har villedet både statsråder og politikere. Hun må ta kontrollen over mediepolitikken.

