Frode Thuens spalte i A-magasinet har skapt debatt om sex i parforhold og ubalanse med tanke på seksuell lyst. Man kan få inntrykk av at par har motstridende interesser. Min erfaring er en annen.

Par som oppsøker profesjonell hjelp fordi sexlivet ikke fungerer presenterer ofte en annen virkelighet enn den som beskrives i den pågående debatten.

Det handler ikke om i hvilken grad han har rett til å kreve, eller om hun har rett til å nekte.

Vanlige uttalelser er: «Når hun ikke har lyst, kan det være det samme». Han ønsker ikke å presse henne til sex. Eller fra kvinnen: «Hva kan man gjøre for å få lyst?» Hun har lyst til å ha lyst.

Kvinnens egen motivasjon

Mange kvinner har en selvstendig motivasjon for seksuell lyst. Seksualitet har flere dimensjoner enn fysisk behovstilfredsstillelse og følelsesmessig nærhet. Et velfungerende sexliv kan romme spontanitet, utfoldelse, lek og spenning.

Sammen med en trygg partner kan hun oppleve intens nytelse og total avspenning. I 2017 ønsker kvinner fortsatt å bli vartet opp og begjært. I et langvarig og rutinepreget forhold er det lett å miste dette av syne.

Spontan lyst og responsiv lyst

Forskning (Nagoski 2015) viser at 90 prosent av menn blir opphisset av å tenke på sex eller av visuelle stimuli; såkalt spontan lyst. Det samme gjelder for kun 10–20 prosent av kvinner.

Hos de fleste kvinner oppstår seksuell lyst som en respons på en seksuell handling, for eksempel å bli kysset på halsen. Dette innebærer at kvinnens sikreste vei til seksuell lyst, er seksuell aktivitet – alene eller sammen med sin partner. Denne kunnskapen har ført til en seksuell oppvåkning for kvinner.

Et parforhold består av tre parter

Hva man tenker, sier og gjør – vil ha påvirkning på den seksuelle lysten. Ikke alle har et bevisst forhold til dette, og ikke alle par kommuniserer om det. Helt utilsiktet kan man altså bidra til å hemme lysten hos seg selv eller sin partner.

I arbeid med par og seksualitet er kartlegging og kommunikasjon rundt dette sentralt. Lærer man seg å beherske seksualitetens språk, kan man få innsikt i en ny verden.

Et parforhold består av tre parter: Den ene, den andre og paret. Par med sterk tilknytning og ønske om å leve sammen i gode og onde dager, skifter fokus fra dine og mine behov, til hva som er bra for paret. De har en felles interesse i å lykkes.

