I Aftenposten 7. juli skriver byrådsleder Raymond Johansen at E18-prosjektet hverken er fremtidsrettet for miljøet eller for Oslos innbyggere. Analysen står til stryk. Hvis byrådet skulle få gjennomslag for å stanse E18-prosjektet, vil det medføre et betydelig dårligere kollektivtilbud inn og ut av Oslo, mer spredt boligbygging i Bærum og Asker, mer privatbilisme og større lokalmiljøbelastninger enn om prosjektet gjennomføres som planlagt.

E18-prosjektet gjør det lettere for Oslo å nå sine klima- og miljømål. Raymond Johansens analyse bygger dessverre på faktafeil og feilslutninger om hva prosjektet egentlig består i.

Her kan lese innlegget til Raymond Johansen:

Vil unngå kø i Sandvika

Byrådslederen hevder at E18-utbyggingen øker veikapasiteten inn til Oslo. Det stemmer ikke. Som i dag vil det være to felt som treffer bygrensen ved Lysaker, og et felt som tar av til Ring 3. Derimot vil fremkommeligheten for næringstrafikken bli bedre, bl.a. fordi man unngår kø i Sandvika. Trafikken gjennom bomringen er anslått redusert med 11 prosent som følge av enigheten om Oslopakke 3.

Byrådslederen er også bekymret over at bompengenivået blir høyt. Det er en bekymring vi deler, og er også årsaken til at Oslo Høyre har bidratt til at takstene i Oslo blir lavere enn det Raymond Johansens byråd argumenterte for i forhandlingene om Oslopakke 3. Johansens tårer over bomtakstene må derfor avskrives som krokodilletårer.

Et løft for norsk samferdsel

Byrådslederen kritiserer også Nasjonal transportplan (NTP), og mener det er blitt et luftslott. Regjeringens og samarbeidspartienes forslag til NTP er et enormt løft for norsk samferdsel. Raymond Johansens partikolleger på Stortinget fremmet imidlertid en alternativ plan, der det overhodet ikke var noen sammenheng mellom løftene som ble gitt, og finansieringen de la inn. Når de ufinansierte løftene summerer seg til mellom 120 og 160 mrd. Kr, betyr det at velgerne ikke kan stole på ett eneste av løftene Ap gir, ettersom det er uklart hvilke av dem som blir finansiert om partiet skulle komme til makten.