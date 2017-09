Underkvalifiserte og uerfarne byråkrater styrer Oljefondet | Sony Kapoor

Uttak fra fondet finansierte en syvendedel av det offentlige budsjettet i 2016 og 2017. Driften av helse-, utdannings- og velferdssystemene vil fortsatt være delvis finansiert av langsiktig utbytte generert gjennom fondets investeringsstrategi. Dette avhenger i sin tur av hvor godt fondet forvaltes. Her er det grunn til bekymring.

For tiden gjør fondet det betydelig dårligere enn tilsvarende fond i Canada, Sverige, Nederland og andre steder og risikerer en gjentagelse av de store tapene det led i 2008. Dette har i stor grad Avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet skylden for, en liten gruppe av underkvalifiserte byråkrater (krever abo) uten tidligere erfaring som investorer.

En mastergrad i økonomi kvalifiserer like lite til å forvalte Oljefondet som en tannlegeutdanning kvalifiserer til å foreta hjerneoperasjoner.

De er ansvarlige for 99 prosent av risiko og utbytte som registreres av fondet, mens en mer kvalifisert stab på nesten 600 i Norges Banks kapitalforvaltningsenhet (Norges Bank Investment Management, NBIM) tvinner tommeltotter.

Departementet har gjentatte ganger avvist rådene både fra eksperter og fra den kompetente NBIM-staben som har ønsket å investere i privat kapital og infrastruktur, og å øke plasseringen i utviklingsøkonomier slik de andre fondene gjør.

Burde skremme nordmenn

Finans er riktignok ingen heksekunst og heller ikke hjernekirurgi, men riktig utdannelse og erfaring er avgjørende for å skape gode finansfolk, en av mange grunner til at de hever slike ublu honorarer.

Tanken på et fond på 8000 milliarder kroner som ledes av ikke-fagutdannede byråkrater uten relevant erfaring, burde skremme nordmenn like mye som tanken på tannleger som foretar hjernekirurgi.

Dårlig utrustet for investeringspolitikk

De fleste andre fond har et profesjonelt styre med stor ekspertise i den finanssektoren som setter investeringsstrategier. Gjedrem-utvalget, (krever abo) det vil si Sentralbanklovutvalget i Norges Bank, påpeker at Norges Banks styre, som først og fremst består av akademikere som forstår seg på pengepolitikk, er dårlig utrustet for investeringspolitikk.

Jeg bifaller Gjedrems anbefaling om å flytte fondet til et nytt selskap, et særlovsselskap med et uavhengig og kompetent styre. Men han overser det faktum at de viktigste avgjørelsene tas av Finansdepartementet.

Departementet både dommer og bøddel

I det minste på papiret fører Stortinget tilsyn med Finansdepartementet, men i realiteten har det ingen spesialkompetanse til å gjøre det. Departementet er både dommer, jury, politi og bøddel, og fører tilsyn med sin egen strategi.

Mediene tar også feil når de fokuserer på NBIM som har bestemmelsesrett over bare ca. en prosent av investeringene som Oljefondet gjør.

Dårlig investeringsstrategi kan ramme velferdsstaten

Ingen holder departementet ansvarlig, selv om dårlige avgjørelser fra det hold allerede har kostet nordmenn mer enn 150 milliarder dollar i tapt utbytte (krever abo). Den dårlige investeringsstrategien fører også med seg fare for store tap ved at risiko konsentreres i saktevoksende rike økonomier som er sårbare for et nytt stort krakk.

Det ville få alvorlige konsekvenser for velferdsstaten og kunne føre til store kutt i bevilgningene til utdanning, helse og infrastruktur.

Gi Stortinget et eget råd for oljefondet

Derfor har jeg foreslått å etablere et Stortingets råd for Oljefondet (SRO) for å sørge for uavhengig, konfliktfri ekspertise til finanskomiteen slik at den kan bli i stand til å føre kontroll med Finansdepartementet og NBIM.

En slik løsning, der styret i et særlovsselskap har myndighet til å ta avgjørelser om investeringsstrategi og er under effektivt tilsyn av Stortinget, støttet av et uavhengig SRO, tilsvarer beste praksis andre steder. Den lett tarvelige tilstanden vi nå har, når ikke engang opp til den ledelsesstandarden som kreves for norsk utviklingshjelp i Afrika.

Bring oljefondet inn i det 21. århundre

Denne høyst påkrevde reformen bør straks bli satt i verk av den neste regjeringen. Den vil gjøre det mulig å ha kompetente og profesjonelle medarbeidere som kan drive investeringsstrategi, øke utbyttet og redusere risiko.

Dette vil kunne fordoble Oljefondets årlige bidrag til det norske budsjettet og være et felles multiplum for venstre- og høyresiden i dette valget. Det vil også redusere risiko, bedre åpenheten og gjøre alle beslutningstagere mer ansvarlige. Det er på tide å bringe Oljefondet inn i det 21. århundret.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum

