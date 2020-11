Bane Nor ser togdrift og byutvikling i sammenheng

Gorm Frimannslund Konsernsjef i Bane Nor

Gorm Frimannslund er konsernsjef i Bane Nor. Foto: Øystein Grue

Jeg vil svare på noen av påstandene fra Erling Dokk Holm.

Debatt

«Tog i trøbbel, by i trøbbel» er tittelen på en kommentar i Aftenposten 28. oktober. Der diskuterer Erling Dokk Holm et jernbaneprosjekt som planlegges i Drammen. Jeg vil svare på noen av påstandene.

Bane Nor skal etablere et nytt anlegg for togparkering i Drammen. Vi anbefaler bygging ved dagens jernbaneområde på Sundland. Dette området inneholder verkstedhall og mye aktivitet, og det skal det uansett fortsatt gjøre.

Bakgrunnen for behovet for en ny togparkering i drammensområdet er at Bane Nor jobber med å styrke togtilbudet. Det skal bli flere og lengre tog med start og endestasjon i Drammen. Togparkering her er derfor helt nødvendig.

God samfunnsøkonomi

Holm fremstiller det som om anlegget vil legge beslag på 300 dekar som ellers skulle vært brukt til boligbygging. Dette er feil. Det aller meste av området er fremdeles tilgjengelig for byutvikling. Et anlegg med plass til 13 togsett vil legge beslag på 10 dekar utenfor det området som allerede benyttes til jernbaneformål.

På Sundland kan vi bygge et anlegg som ikke berører matjord, som ikke trenger lange tilførselsspor, som kan skjermes og derfor ikke skape unødig støy for omgivelsene. Derfor anbefaler vi det.

Holm skriver at det ikke er gjort samfunnsøkonomiske vurderinger. Jeg er forundret over denne påstanden. I dette prosjektet som i alle andre, er det selvsagt gjort samfunnsøkonomiske analyser. En omfattende konsekvensutredning er helt klar i sin konklusjon: Alternativet på Sundland kommer best ut, også samfunnsøkonomisk.

Bedre togtilbud

Bane Nor er underlagt strenge krav til begrensning av støy fra våre anlegg. Det er ingen grunn til å tro at det vil bli mer bråk fra Sundland i fremtiden enn det er nå. Plasseringen vil heller ikke ha vesentlig effekt på den planlagte boligbyggingen i området.

Jeg opplever ikke at det er noen konflikt mellom Bane Nors utbyggingsdivisjon og datterselskapet Bane Nor Eiendom i denne saken.

De siste årenes kraftige trafikkvekst viser at Bane Nor gir norske kommuner, regioner, næringsliv og reisende nøyaktig det de trenger: Et bedre togtilbud, slik at flere kan ta mer tog.

