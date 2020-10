Trump risikerer menneskeliv for å bli gjenvalgt

Kaveh Rashidi Lege og forfatter

7. okt. 2020 10:10 Sist oppdatert 8 minutter siden

Donald Trump fjernet munnbindet da han søndag ankom Det hvite hus etter å ha vært innlagt på Walter Reed Medical Center. Erin Scott/Reuters/NTB

Heldigvis har vi ikke amerikanske tilstander i Norge. Men det er nettopp nå vi trenger de upopulære tiltakene lokalt.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

President Donald Trump river av seg masken mens han fortsatt er smittsom og forteller en hel verden at de ikke skal være redde for koronaviruset. Er det sant, er virkelig koronaviruset en ubetydelig fare? Skal vi senke skuldrene våre, også i Norge?

La oss starte med å se på tallene fra USA:

Pr. dags dato har viruset tatt livet av minst 215.000 amerikanere, og tallet stiger daglig.

For å sette det i perspektiv: Allerede har mer enn dobbelt så mange amerikanere dødd av covid-19, enn summen av influensadødsfall i 2019–2020-sesongen (22.000), alle selvmord (48.344) og alle trafikkulykker i USA hvert år (36.560).

Man må faktisk legge til alle amerikanere som døde i kamp under Vietnamkrigen (47.242), Koreakrigen (33.686), Irakkrigen (3836), krigen i Afghanistan (1833), 11. september (2977) og alle som myrdes i USA årlig (rundt 15.000). Fortsatt når vi ikke opp til antallet døde av koronaviruset.

I USA har 6,5 pr. 10.000 dødd av covid-19. Til sammenligning er dette tallet på 0,51 i Norge. I tillegg kommer alle de langsiktige plagene overlevere av koronaviruset kan få, og ikke minst belastningen på helsevesenet.

Hva tenker han på?

Så hva er det Trump tenker på når han ber oss om ikke å frykte koronaviruset? Samme mann som ber amerikanere frykte mexicanere og fri tilgang til abort, for dette vil føre til at liv går tapt. Vet han ikke at dødstallene er stigende, og at den jevne amerikaner ikke har tilgang til den helsehjelpen han selv fikk for å bli frisk?

Selvfølgelig vet han det, men for ham er dette et politisk spill: Han risikerer menneskeliv for å bli gjenvalgt. Han gir falsk trygghet, viser personlig styrke som leder og øker på den måten populariteten.

Kaveh Rashidi er lege og forfatter. Han er fast spaltist i Aftenposten. Kristoffer Myhre

Som fastlege føler jeg meg ansvarlig for mine pasienters liv hvis jeg har anbefalt dem en viss livsstil, og den livsstilen fører til at de dør. Spesielt hvis rådene mine går imot fagfolk. På samme måte står politiske ledere som undervurderer alvoret av pandemien, ansvarlig for dødsfallene.

For det er ingen tvil om at hvis Trump hadde bedt alle amerikanere om å være forsiktige, holde avstand, vaske hender og bruke munnbind, så hadde færre amerikanere dødd.

Mange glemmer alvoret

Heldigvis har vi ikke amerikanske tilstander i Norge, hverken med tanke på smitte eller i politikken. Men det er nettopp nå, de kommende ukene og månedene, at vi trenger uredd ledelse. For gjennom politikken legges rammene for at folket enkelt skal ta trygge valg.

Et eksempel er julebordsesongen. Erna Solberg sier at det er fullt mulig å arrangere et julebord innenfor smittevernrammer. Det er jeg enig i, det er mulig. Men da tror jeg ikke vi lenger snakker om et julebord slik vi nordmenn er vant til.

Vi trenger også de upopulære politiske tiltakene lokalt. Her i Oslo hvor jeg er fastlege, frykter jeg at mange glemmer alvoret. For eksempel når jeg står opp på morgenen og ikke tør å ta 37-bussen de syv stasjonene det er til kontoret, fordi det er fullt av mennesker uten munnbind. Eller når jeg hører om alle private selskaper og fester der smittevernrådene ikke blir fulgt.

Tøffe, men smarte valg

Å innskrenke menneskers frihet er ikke populært, men det er dessverre nødvendig for å gi oss frihet på sikt. For løper dette løpsk, må det igjen mer inngripende tiltak til, noe ingen ønsker seg.

Så hviler selvfølgelig ikke alt ansvaret på politikerne, heller ikke på Trump. Hans velgere kan tross alt velge å følge smittevernregler. Det samme gjelder i Norge: Kampen mot pandemien kan og bør være til stede i hele samfunnet. Fra Kåss til Kvelds på NRK, der gjestene sitter langt fra hverandre og forteller morsomme historier til en tilnærmet tom sal, til utdanningsinstitusjonene som velger digitale foredrag og seminarer. Det er summen av alle disse tøffe, men smarte valgene som skaper det samfunnet vi er nødt til å ha for å unngå amerikanske tilstander.

Heldigvis, uansett hva politikerne sier eller gjør, så har hver og en av oss fortsatt makten. Hver dag tar vi smittevernvalg, enten det er på skole, jobb eller i butikken. Vi kan skape et trygt samfunn ved ganske enkelt å vaske hender, holde avstand og teste oss og hold oss hjemme om vi er syke. Uansett hva Trump måtte mene.

