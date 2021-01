Byråden i Oslo tåkelegger pandemidebatten

Stein Lier-Hansen Administrerende direktør, Norsk Industri

Skivebom, skriver Norsk Industris Stein Lier-Hansen i sitt svar til byråd Raymond Johansen (Ap). Foto: Kristian Hansen



Norsk Industri kan ikke ta ansvar for hvordan ulike næringer ivaretar smittevern.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 18. januar kommenterer Raymond Johansen en replikk fra undertegnede knyttet til Oslos problemer med å håndtere pandemisituasjonen på en treffsikker måte. Det gode er at byråden erkjenner at industrien ikke kan gis skylden for smitteoppblomstringen i Oslo i desember.

Så er det slik at Norsk Industri ikke kan ta ansvar for hvordan ulike næringer kan ivareta smittevern på samme gode og effektive måte som industrien. For eksempel har utbruddet på Hurtigruten ingenting å gjøre med debatten som nå pågår. Dette er skivebom, Raymond.

Stålkontroll på verftssmitte

Ja, det har vært flere smittetilfeller etter jul på et av våre verft i Vestnes. Men alle parter er enige om at dette har de stålkontroll på, nettopp fordi industriens løsning har vært basert på strenge tiltak: Isolasjon av innleide i brakkerigger med streng kontroll/vakthold og et aktivt testregime.

Dette sikrer at smitte ikke sprer seg til lokalsamfunnet, og man har full kontroll på smittesporingen. Helt i tråd med anbefalinger fra FHI. Det er således ingen «blemme» det Norsk Industri har argumentert for.

Populistisk fra byråden

Å sammenligne Oslo med storbyer i Europa blir meningsløst, der er Oslo knapt som en forstad å regne. Bergen gir derfor et bedre sammenligningsgrunnlag.

Mens Oslo innførte full skjenkestopp natt til 10. november, valgte Bergen å tillate skjenking av alkohol begrenset frem til kl. 21.30, med stengetid kl. 22.

Dette fungerte bra, og fra 7. desember ble tidene utvidet med én time. Et treffsikkert virkemiddel som reduserte ukontrollerbar privatfesting. Så sent som for noen dager siden anbefalte FHI å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet nettopp ut fra en slik erkjennelse.

Hvorfor har jeg omtalt deler av de vedtak Oslo innførte i november som lite treffsikre og populistiske?

Jo, fordi Raymond Johansen på pressekonferansen 6. november svarte at alt annet vil være «umusikalsk» på et spørsmål om hvorfor de innførte skjenkeforbud. Dette på tross av at han mente næringen hadde opptrådt riktig. De valgte altså nærmest å stenge ned en hel næring for kun å være «politisk musikalsk». Det kaller jeg populisme!