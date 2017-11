Statsbygg er Norges største utvikler, og har en viktig rolle i utviklingen av det norske samfunnet. De forvalter et stort ansvar for utvikling av offentlige rom og store offentlige prosjekter, som angår hele befolkningen.

Mange av prosjektene har en karakter, skala og samfunnsmessig betydning som gjør at de manifesterer og forsterker viktige demokratiske prinsipper for det norske samfunn.

Fakta: DETTE ER KONKURRANSEN OM REGJERINGSKVARTALET 24. juni 2016 lyste Statsbygg lyste ut en «tverrfaglig plan- og designkonkurranse» for videre utvikling av Regjeringskvartalet. Statsbygg mottok åtte søknader innen fristens utløp 15. september 2016. Syv av dem ble invitert til å delta i konkurransen fra februar til mai 2017. En jury vurderte forslagene anonymt og kåret to vinnere i juni. Prosjektgruppene bak Adapt og Lysning forhandlet med Statsbygg, og gruppen som hadde det beste tilbudet samlet sett, fikk prosjekteringskontrakt. Team URBISs løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt denne høsten. Arkitektene i G8+ mener konkurransen om å tegne det nye regjeringskvartalet var urettferdig, og klaget inn saken for Statsbygg. De fikk ikke medhold.

Da må ansvaret forvaltes gjennom rettferdig og riktig grunnlag for arkitekturkonkukurransene og prosjektene som utlyses og gjennomføres. Kun ved at dette opprettholdes kan vi være trygge på at det beste prosjektet realiseres.

Splittet virkelighetsoppfatning

Regjeringskvartalets karakter, skala og samfunnsmessige betydning taler for seg selv. Det har stor betydning for landet, og vil bli et symbol for det norske demokratiet. Derfor er det helt sentralt at transparens, like muligheter og etterretteligheten i en slik konkurranse holdes i hevd.

Det har dukket opp mange ubesvarte spørsmål rundt grunnlaget for konkurransen og gjennomføringen av denne Når det nå har etablert seg en så stor usikkerhet rundt konkurransen støtter vi arkitektene i G8+ sitt initiativ for å få klargjort disse forholdene og sikre etterrettelighet og entydig svar.

Avvent kontraktinngåelse

Ingen er tjent med den splittede virkelighetsoppfatningen som har etablert seg og nå er knyttet til konkurransen. Ytterligere substansielle svar er nødvendig og vil kunne være premissgivende for fremtidige arkitekturkonkurranser som utlyses.

Med dette som bakteppe oppfordrer vi til en gjennomgang og evaluering av konkurransen av en uavhengig og uhildet kommisjon opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og at kontraktsinngåelse for prosjektet avventes inntil gjennomgang og konklusjon fra kommisjonen foreligger.

Snøhetta fra Team Magna ved Tonje Værdal Frydenlund

Lund Hagem Arkitekter fra Team R ved kontaktperson Einar Hagem

Atelier Oslo fra Team R ved kontaktperson Jonas Norsted

Dyrvik Arkitekter ved Geir Dyrvik Narud Stokke Wiig Arkitekter (NSW) ved Ole Wiig

NIELSTORP+Arkitekter fra Team NIELSTORP+ ved Niels A. Torp og Øyvind Neslein

Code Arkutektur fra Team NIELSTORP+ ved Bjarne Ringstad

HRTB Arkitekter fra Team NIELSTORP+ ved Kjell Beite

