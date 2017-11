Man burde ikke frykte gapestokk-kultur eller borgervern i møte med #metoo-kampanjen. Problemet er ikke kvinner som sier ifra, med eller uten navn på gjerningspersonene, problemet er at rettsstaten ikke stiller opp i tilstrekkelig grad for dem som er blitt utsatt for seksuell trakassering og voldtekt.

Alternativet blir da å ta saken i egne hender. Enten for å ta tilbake makten over seg selv eller for å varsle venner og bekjente om hvem de ikke bør dra på nachspiel med.

Alternativet var stillhet

Andrea Voll Voldum navnga voldtektsmennene da de ble frifunnet. Studenter og tidligere studenter delte trakasserende meldinger fra en professor. Sophie Elise Isachsen listet opp navn på menn som hadde delt hevnporno av henne og politiet henla saken hennes. (Nå har de heldigvis tatt saken opp igjen.)

Alternativet var stillhet. De valgte å si noe, de valgte å stille dem ut til allmennheten. Det mener jeg er deres fulle rett å gjøre, men i et samfunn der rettssikkerheten for dem som har opplevd voldtekt og seksuell trakassering var bedre hadde de ikke trengt å gjøre det.

Åtte av ti voldtekter som anmeldes, henlegges av politiet. Da føles det håpløst å tro at loven mot seksuell trakassering kommer til å håndheves dersom man prøver å gå rettens vei. Selvsagt er det likevel viktig at man prøver.

Seksuell trakassering, enten verbalt eller fysisk, handler om å true en annen persons trygghet. Når man opplever at noen krever eierskap til din kropp, som om den ikke bare var din, handler seksuell trakassering om å ta makt over et annet menneske.

Følelsen av maktesløshet

I fjor høst valgte jeg å dele et knippe meldinger og kommentarer fra Mannegruppa Ottar som var grovt trakasserende mot meg.

Jeg fikk tilbakemelding fra flere av mennene jeg hadde navngitt. Noen av dem var rasende på meg, andre var livredde for at jeg skulle ødelegge livet deres. Hadde det vært bedre om de ble fulgt opp av politiet? Helt sikkert, men det var også viktig å gjøre noe med følelsen av maktesløsheten.

Ta makten tilbake og vise at de seksuelt trakasserende meldingene og kommentarene hadde konsekvenser.

Seksuell trakassering og voldtekt skal ha konsekvenser – også for gjerningspersonene. Hvis jeg må velge mellom gapestokkultur eller en kultur der offeret må ta mer hensyn til gjerningspersonen enn seg selv, da velger jeg gapestokkultur.

