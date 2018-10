Med håp og omtanke: Dette innlegget er til alle dere som jobber dag og natt i helsevesenet.

Angst og uro

Jeg undrer meg over Helse Sør-Øst om dagen. Jeg er alvorlig hjertesyk og strever ofte med dagene mine. Det er nok mange som har det sånn som meg, med hverdager preget av angst og uro. Kroppen er ikke som før, og hva er det neste som vil skje?

Det er ikke få medpasienter jeg har snakket med i sykehuskorridorene. Helse Sør-Øst skal spare penger og mange spørsmål stilles.Som pasienter undrer vi oss over hvordan det går an å sløse bort så mye penger på et IT-prosjekt som Helseforetaket har gjort. Mange kunne fått mye hjelp for disse beløpene. Og når skal neste behandling legges ned ett sted og flyttes til et annet?

Det jeg skriver her, er overhodet ingen klage på helsepersonell som med kjærlighet jobber for oss pasienter, men en mild ørefik til Helse Sør-Øst. For er det alltid så lurt å slå sammen avdelinger og flytte behandlinger hit og dit? Konsekvensene kan jo bli noe annet enn dere har tenkt.

Mine hverdager

Mine hverdager begynner med at jeg tar syv hjertemedisiner. Noen dager er jeg mer sliten enn andre. Da forsøker jeg å være så rolig som mulig. Drammen kommune er et godt sted å bo, og heldigvis bor jeg i en liten leilighet som favner og ivaretar meg. Så skriver jeg litt. Det flytter tankene vekk fra det å være syk.

Om noen dager skal jeg igjen legges inn på sykehus. Denne gang på Landsforeningen for hjerte- og lungesykes sykehus på Gardermoen. Og dette er mitt hovedspørsmål til Helse Sør-Øst: Hvorfor legge ned karkirurgien ved LHL-Sykehuset?

Overkapasitet i helseforetaket

Jeg har lest meg opp på denne saken. Det jeg har forstått, er at det er på grunn av overkapasitet på bypassoperasjoner i helseforetaket. Det kan nok være riktig, men hva om det en dag blir for mye for Rikshospitalet og Ullevål sykehus?

Jeg kjenner noen som jobber med karkirurgi ved Oslo universitetssykehus. De mener at det på sikt er uklokt å legge ned karkirurgien ved LHL-sykehuset fordi det har vært en god reserve for Oslo universitetssykehus. Og for pasientene har det har vært en mulighet innen fritt sykehusvalg.

Selv om det utføres stadig flere utblokkinger av trange kransarterier, vil det bli flere som vi trenge bypass hjerteoperasjoner på sikt.

For når kransårene ikke lenger kan blokkes ut, må det åpen kirurgi til. Og, hvor skal man da finne flere erfarne kirurger på dette fagfeltet? Oslo universitetssykehus gjør en strålende jobb innen karkirurgi, men har dere en backup-plan når køene vokser?

IT-prosjektet har vist at å spare penger kan bli rimelig dyrt.

Fremtid

Jeg har alltid fått god behandling på sykehus, og det er blitt noen opphold de siste fire årene. Stor takk til helsepersonellet!

Det er ikke bare kirurger som sliter seg ut, men mange yrkesgrupper. Mitt håp er at de ansatte fortsatt vil jobbe på sykehusene og at private aktører også kan være med på å tømme ventelistene.

Ansatteflukt

Tidligere har jeg arbeidet som seksjonsleder ved diettavdelingen på Buskerud Sentralsykehus, nå Drammen sykehus. Jeg vet fra den tiden hvordan personalet daglige gjorde det de kunne for at pasienten skulle få det så bra som mulig. Fortsatt gjør helsepersonell dette, men jeg frykter at flere og flere stikker av til andre jobber utenfor sykehusene.

Som pasient mener jeg at Helse Sør-Øst må tenke litt annerledes fremover. Se sine ansatte ute i den daglige driften som en stor ressurs. For det er de! Og tenke seg om både en og to ganger før avgjørelser om sammenslåing og flytting blir tatt.

Sparing kan være klokt, men ikke hvis en ender opp med å miste folk med erfaring og får problemer med å rekruttere nye.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les flere av Paal Andre Grinderuds betraktninger: