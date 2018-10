En rekke fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus har de senere årene lykkes med å flytte sammen. Det har gitt gode effekter for både forskning, innovasjon og pasientbehandling.

Mange av dagens pasienter har komplekse sykdommer som krever utredning og behandling fra ulike fagmiljøer og profesjoner. Dette kommer tydeligst til uttrykk når vi behandler akutt syke pasienter og alvorlig skadede, men er også viktig for andre pasientgrupper, som kreftpasienter. Det er tverrfaglige team som vurderer, utreder og behandler disse pasientene.

Styrkede fagmiljøer og behandling

Vi ser at samling av lik behandling på ett sted har gitt resultater. Et godt eksempel er samlingen av lever-, galle- og bukspyttkjertelkirurgi på Rikshospitalet som samarbeider med transplantasjonsmiljøet. Samarbeidet har resultert i helt nye behandlingsmetoder og gode resultater for pasienter med lever- og pankreaskreft.

Vi har fortsatt splittede fagmiljøer. Det er et problem vi ønsker å løse. Samling av fagmiljøene er ideen som ligger til grunn for byggeprosjektene.

Stein Bjørge

Planene justeres underveis

Det er fortsatt uavklarte problemstillinger. Vi skjønnmaler ikke planene om nytt sykehus. Usikkerhetsmomenter og bekymringer som kommer frem under planleggingen, gir grunnlag for å justere underveis. Vi har stor tro på at vi nå legger fundamentet for bedre samarbeid og bedre behandling for pasientene våre.

Ullevål sykehus

Ullevål sykehus er særlig anerkjent for sitt solide traume- og akuttmiljø. Denne kompetansen skal utvikles videre i et nytt Oslo universitetssykehus. Alvorlig skadede skal mottas, vurderes og behandles i et nytt sykehus på Gaustad på en like god måte som i dag. Mottak av skadede krever integrerte tverrfaglige funksjoner. Disse vil være til stede på Gaustad, som blir landets viktigste beredskapssykehus.

Et nytt sykehus på Aker vil bli et stort lokalsykehus for en stor del av Oslos befolkning. Når vi samler høyspesialisert behandling på Rikshospitalet (Gaustad) og Radiumhospitalet og forener Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Aker på to steder (Aker og Gaustad), får vi de samarbeidsarenaene vi trenger for å gi bedre behandling og bedre pasientopplevelser.

Samtlige klinikkledere ved Oslo universitetssykehus: Marit Bjartveit, Lena Gjevert, Rolf Riise, Kim A. Tønseth, Eva Bjørstad, Terje Rootwelt, Bjørn Busund, Morten Tandberg Eriksen, Sigbjørn Smeland, Otto Smiseth, Øyvind Skraastad, Terje Strand, Paulina B. Due-Tønnesen, Lars Eikvar og Geir Teigstad

