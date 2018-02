Nei, vi vil ikke erstatte Svindal, Mowinckel eller Klæbo med animerte figurer. Fortsatt trenger vi utøvere, snø og arenaer.

Det vi kan digitalisere, er hvordan en organiserer et OL.

OL har fått kritikk for å være et enormt pengesløseri. Det vi ser i Pyeongchang, er en god illustrasjon. Massiv tilrettelegging, enorm pengebruk og tomme tribuner.

Disse olympiske lekene foregår ikke i Sør-Korea, men på seernes TV-skjermer og mobiler over hele verden.

Med dagens teknikk er det uten betydning hvor bildene kommer fra. Det gir helt nye muligheter.

Dele opp i mindre arrangementer

I et digitalisert OL kan nordiske grener legges til Lillehammer, alpint til Alpene, hopp til Tyskland og ishockey til Canada. En kan dermed legge øvelsene der det er stor nasjonal interesse.

Det vil også være enklere å flytte et arrangement til et annet sted om det skulle være nødvendig. Det er viktig når global oppvarming gjør det krevende å arrangere skikonkurranser. Er det regn og ikke snø på Lillehammer kan langrenn avvikles i Falun eller Finland.

Ved å dele OL opp i mindre arrangementer vil vi kunne få et «grønt OL», langt mer fremtidsrettet enn dagens gigantarrangement. Alt - skistadion, løyper, skiheiser, hoteller, transportsystemer osv. vil være der allerede.

Kanskje bruker en anledningen til å shine opp, men det vil stort sett være investeringer for fremtiden. OL-bruk vil ikke kreve mye mer enn førbruk. Da blir det ingen hvite elefanter, store anlegg som forfaller etter OL. Har en investert noe ekstra vil det kunne dekkes av utvidet etterbruk.

Det er enklere når alpene kan «selge» alpint og Lillehammer langrenn.

Langt flere tilskuere enn i dag

Tilskuerne, det mindretallet som er fysisk til stede, vil ikke lenger kunne gå fra det ene til det andre arrangementet. Til gjengjeld vil et distribuert og digitalisert OL kunne romme langt flere tilskuere enn i dag.

Hotellene både på Lillehammer, i Kitzbühel, Calgary og alle de andre arrangørstedene kan romme langt flere besøkende enn det som får plass i bare én OL-by, langt flere enn det en hadde plass til i Sotsji og Pyeongchang.

Med storskjermer kan en også vise hva som foregår andre steder.

Tilskuerne vil absolutt føle at de er med på et samlet OL, enten de tar del i dette fysisk eller digitalt.

Trenger ikke skulke jobben

Arrangementene må selvfølgelig gå av stabelen i samme periode, akkurat som i dag.

En fordel når OL kan spres over hele verden, er at du kan finne noe å se på akkurat når det passer deg. Da trenger du ikke å stå opp om natten eller skulke jobben for å få med sendingene. For det store flertallet, de som følger med digitalt, vil dette være en stor fordel.

Selv om noen konkurranser går her og andre der, kan en med digitalisering gi et komplett bilde for seerne. De vil helt klart, akkurat som i dag, føle at de ser på ett arrangement.

Flyttes sendingen fra skiskyting til skøyteløp er det et sceneskifte også i Pyeongchang. Det vil ikke være annerledes om sceneskiftet går fra skiskyting på Lillehammer til skøyteløp i Amsterdam.

Om en vil at premieseremonien skal se ut som om det kommer fra samme sted, er dette intet problem for digitale systemer. Her kan en legge på samme bakgrunn i alle sendingene. Og kvinnene som leder vinnerne ut til seierspallen kan gjerne ha de samme draktene, eller kanskje en skal stimulere til mangfold også her?

Åpnings- og avslutningsseremonien kan en selvfølgelig legge til ett sted, men en vil også kunne lage en imponerende sending om en skifter fra OL-by til OL-by. Det hele kan settes sammen digitalt.

Må tenke nytt

Med mange mindre arrangementer istedenfor ett stort vil en nok bli kvitt det korrupsjonsspøkelset som følger med OL i dag.

Nå kan en jo hevde at dette er grunnen til at IOC har holdt på gigantomanien – de får langt mindre innflytelse om OL arrangeres på mange steder.

Likevel, skal en ta OL med inn i fremtiden, må en tenke nytt. Digitalisering, kombinert med multi-lokalisering er kanskje det som i fremtiden kan redde OL og IOCs frynsete rykte?

