Bore gir allerede i ingressen inntrykk av at Resett nazistemples i rapporten. Dette medfører ikke riktighet. Resett er omtalt fire ganger, men utelukkende i forbindelse med andre aktører. Resett er ikke viet noe kapittel eller engang et eget avsnitt i rapporten, og vi foretar ingen vurdering av dem.

Vi er svært kritiske til Resett, men nynazistiske er de selvsagt ikke, og det finnes ikke grunnlag i rapporten for å påstå at vi hevder dette. Nettutgaven av artikkelen er dessverre illustrert med et bilde av Resetts redaktør, Helge Lurås. Dette er svært uheldig, ettersom Lurås overhodet ikke er nevnt i rapporten.

Selverklærte «nasjonalsosialister»

De eneste i rapporten som omtales direkte som nynazister, er lederen i Vigrid og enkelte medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen. Disse er altså selverklærte «nasjonalsosialister». Den nordiske motstandsbevegelsen er for øvrig rapportens hovedtema, og den suverent største delen av plassen er viet dem.

Arash A. Nejad

Alliansen er omtalt med et eget, om enn kort, kapittel. Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen er omtalt fordi han både har uttalt seg positivt til å ha nynazister med i partiet, uttalt seg direkte til støtte for Den nordiske motstandsbevegelsen, benyttet plakater fra Nasjonal samling tilpasset eget parti, og kommet med rasistiske og antisemittiske uttalelser som går langt forbi det «innvandringskritiske», både til støtte for apartheid, og om «Horder av negere som vil rive Europa i filler» ettersom den kaukasiske sivilisasjonen visstnok er «inkompatibel med negersivilisasjonen». Han har også tatt til orde for å stille for retten, og eventuelt henrette, de han anser som «landssvikere», spesielt på venstresiden.

CF-Wesenberg

Vil bli justert

Når det gjelder den personen Carl Bore representerer, har vedkommende en bakgrunn i det nynazistiske miljøet. Vedkommende har også mer nylig vært aktiv i noe som normalt regnes som en ytterliggående gruppering. Vi finner det ikke riktig å gå nærmere inn på dette her, siden det er snakk om en pågående sak. Vi vurderer om det i hans tilfelle bør foretas noen justeringer i rapporten for å unngå misforståelser.