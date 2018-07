26. juli skriver Heidi Gautun i Aftenposten om hvordan hun mener at én av grunnene til at så mange barn i Oslo ikke kan svømme, er den «rigide svømmeopplæringen».

At barn må gjennom visse steg for å komme seg til neste trinn i svømmeopplæringen. Fire trinn som skal skape en bedre kjennskap til vann, skape trygghet og gi barnet bedre teknikk.

Til slutt vil de gjøre ditt barn klar for å kunne svømme lenger distanser. I mine øyne er den hverken rigid eller lang. Den er nødvendig.

Privat

Kan redde andre

Jeg kan skjønne at det føles ut som om man prøver å strekke ut svømmeopplæringen ved å la noen gå det samme trinnet flere ganger, det bare om en enkel forståelse av vann.

Om barnet ikke kan flyte på ryggen, blir det også vanskelig å flyte på magen. Se for deg vanskeligheten dette barnet vil ha i fremtiden om barnet møter en som holder på å drukne og barnet da må svømme personen i land.

Personen vil ha vanskeligheter med å komme seg bortover fordi kroppen hans synker på ryggen, og han kan putte begge menneskers liv i fare.

Foreldres oppgave

På kursene hvor jeg er trener i Trondheim, har vi et system hvor vi anbefaler kurs videre, foreldrene pleier å høre på anbefalingen vi gir. Det er en grunn til at vi har de fire stegene.

Om du ikke er fornøyd med fremgangen til barnet ditt, er det også din oppgave som forelder å hjelpe barnet ditt å komme seg videre.

Ta barnet med på strand, i basseng, øv med ham. Ofte trenger et barn mer enn én eller to timer i uken, og de foreldrene som gjør dette, sier at koden ble knekket fortere.

Svømmetreningen er nødvendig, ikke bare fordi den skaper trygghet og bedre teknikk, men fordi det kan hjelpe i fremtiden. Det kan skape glede fordi det er noe man føler man mestrer.

Og om ditt barn sliter med en liten ting, og han må gå om igjen på et kurs på fordi han ikke får det til, ville jeg heller snakket med treneren, flyttet ham til en annen svømmeopplæring eller hjulpet ham selv.

Svømming og flyting kommer ikke lett for alle, men det er alltid tiltak man kan gjøre for å bli bedre.