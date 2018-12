Er det riktig med to protonsentre i Norge? Regjeringen har nylig vedtatt at det skal bygges to protonsentre for kreftbehandling. De fysiske egenskapene ved protonstråler ble nylig fremhevet i Aftenposten.

Vi møter nå pasienter som lurer på om de går glipp av noe, siden vi ikke har et slikt behandlingstilbud i Norge.

Det er grunn til å informere om hva man vet, og ikke minst hva man ikke vet, om nytten av protonstråling. Er denne behandlingen bedre enn standard strålebehandling som gis ved 10 norske sykehus til over 10.000 pasienter årlig?

Mer forskning trengs

Protonbehandling har vært i begrenset bruk siden 50-tallet og er blitt videreutviklet de siste årene. Man vet mer om effekten, men også om begrensningene, nå enn tidligere. Det er likevel svært mye man ikke vet, spesielt om langtidseffektene.

Man håper at protonbehandling gir færre langtidsbivirkninger. Men kliniske data, blant annet ved bestråling av barn, viser at dette ikke nødvendigvis oppnås. Enkelte studier tyder faktisk på en høyere risiko for langtidsbivirkninger etter protoner. Mer forskning trengs. Det er heldigvis sjelden det er nødvendig å forsøke slik behandling, rundt 20 barn blir sendt utenlands for protonbehandling årlig. Videre forskning på andre behandlingsalternativer vil kunne redusere dette behovet ytterligere.

Vi har få studier som sammenligner proton- og fotonbehandling hos voksne. Protonbehandling er trolig like effektivt, men gir også like mye bivirkninger som fotoner. Det er gjort store studier på prostata- og lungekreft som viser at det ikke er noen fordeler med protonbestråling. Men det kan være enkeltsituasjoner hvor protonbehandling kan forsøkes, spesielt ved svulster som ligger nær spesielt ømfintlige områder.

Standard strålebehandling er blitt mer sofistikert, som «stereotaksi» hvor man kan gi meget høy dose til svulsten og svært små doser bare noen millimeter unna. Denne behandlingsformen har i stor grad erstattet protonbehandling.

Hverken behov for eller ønskelig

Det faglige rådet regjeringen fikk for noen år siden, antydet at rundt 1000 pasienter kunne ha nytte av protonbehandling årlig. Nye data har redusert dette tallet til 50-100. Dette tilsvarer antallet som behandles ved svenskenes protonsenter, etablert i 2015. Deres kapasitet er langt høyere, og de sliter med årlige driftsutgifter på 170 millioner kroner.

De få norske pasientene som kan ha nytte av protonbehandling, får behandling i utlandet, og det er liten grunn til å tro at noen går glipp av behandlingen selv om vi ikke har tilbudet i Norge. Slik høyspesialisert behandling til så få pasienter bør sentraliseres for å sikre pasientsikkerhet og kvalitet.

Over 99 prosent av dem som trenger strålebehandling, har minst like god nytte av standardbehandling. En vanlig strålemaskin koster 30 millioner kroner og kan på én måned behandle like mange som to protonsentre til tre milliarder kroner behandler på ett år. Ressursbruken kan gå på bekostning av vanlig strålebehandling, hvor vi fortsatt har for lav kapasitet.

Det er hverken behov for eller ønskelig å etablere to protonsentre for så små pasientantall når nytten i tillegg er uavklart.

