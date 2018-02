I Norge må pressen holde seg inne med politiet for å få informasjon.

Da er det vanskelig å være kritisk.

Vanskelig å få ut dokumentasjon

28. august 2014 blir en 15 år gammel gutt pågrepet hjemme og tatt med til et to timer langt avhør med politiet, uten forsvarer eller foreldre til stede.

I avhøret tilstår 15-åringen forsøk på voldtekt av en jevnaldrende gutt, sammen med fire andre gutter.

Tor Stenersen

Avhøret blir lagt frem som en del av bevismateriale mot gutten i den etterfølgende straffesaken i Stavanger tingrett.

Til stede i retten er avhørsspesialist Asbjørn Rachlew. Han er oppnevnt som sakkyndig og har sett gjennom opptaket.

Hans konklusjon er klar: Avhøret bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Politiet bruker metoder man har gått bort fra for lenge siden, som inkluderer press og manipulasjon.

Retten ser bort fra tilståelsen. Gutten blir frikjent.

Når NRK ber om innsyn i opptak av avhøret og sakkyndigrapporten, er svaret nei. Dette til tross for at gutten selv og hans foreldre vil at NRK skal få innsyn.

Hovedbegrunnelsen er personvernet til han som anmeldte voldtekten.

I Sverige ville vi mest sannsynlig fått utlevert både opptakene og rapporten, men fordi vi ikke har klare regler på dette i Norge, er det vanskelig å få ut dokumentasjon fra politiet, og særlig når ting går galt.

Folk har krav på å få vite

NRK måtte til Høyesterett for å få ut videoopptak fra legevakten der en mann døde under et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider.

Oslo legevakt/politiet

Retten mente opptakene var så viktige for NRKs mulighet til å kontrollere politiet, at hemmeligholdet var et inngrep i ytringsfriheten.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch lovet mer åpenhet etter høyesterettsavgjørelsen. Utover en ny veileder, har vi sett lite av dette.

At politiet i Stavanger har gjennomført et avhør av et barn som blir satt til side i retten, og som av sakkyndig beskrives som ulovlig, er en sak av offentlig interesse.

Folk har krav på å få vite mer om hva som skjedde.

Statsadvokaten har erkjent at avhøret hadde noen mangler. Det er fremdeles langt fra Rachlews beskrivelse til politiets erkjennelse.

Hvorfor skal ikke vi få innblikk i begge versjoner?

Det er nærliggende å tro at politiet hovedsakelig ønsker å skjule sine feil.

Kan ikke bare være opp til politiet

I den svenske dokumentaren «Fallet Kevin», som omhandler en 20 år gammel sak der to små brødre i avhør skulle ha innrømmet å ha drept en fireåring, avdekker SVT flere kritikkverdige forhold.

Men det var først da vi fikk se opptakene av avhørene at vi virkelig skjønte hvor ille dette var. De slo deg i magen.

Kanskje er det den knyttneven påtalemyndigheten er redd for i denne saken også.

Det kan ikke lenger bare være opp til politiet å avgjøre om og i hvilke saker folket skal få innsyn.

Norsk Presseforbund mener vi bør se til Sverige, der samfunnet har langt større mulighet til å kikke politiet i kortene.

I mellomtiden kan vi håpe statsadvokaten forstår at hemmeligholdet i denne saken ikke kan bli stående.

På Twitter: @Kriho

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.