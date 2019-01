Leder i Grünerløkka Arbeiderparti, Per Anders Langerød, har misforstått fundamentalt når han mener medienes rolle er å begrense ytringsfriheten til toppolitikere.

I TV 2 Nyhetene torsdag forrige uke presenterte Frp-politiker Per-Willy Amundsen et forslag om å kutte i barnetrygden etter familiers tredje barn for å redusere antall «ikke etnisk norske» barn. Langerød mener dette og andre forslag beviser at Amundsen er rasist og at TV 2s rolle da er å nekte ham å komme til orde.

«Argumentet for redaktørstyrte medier er at de skal ha en viss siling, ikke av politiske standpunkt, men av at det er et visst nivå på argumentene som brukes», skriver Langerød.

Amundsen var justisminister i regjeringen vår for ett år siden. Han var Frps førstekandidat i Troms ved forrige valg, fikk velgernes tillit og sitter på Stortinget. Det vil bli en svært krevende situasjon for ytringsfriheten om redaktørstyrte medier skal gjøre vurderinger av «nivået» på argumentene til norske toppolitikere før de får fortelle hva de mener og står for.

Jeg vil anta at Amundsen selv vil bruke helt andre karakteristikker om utspillet sitt enn det Langerød gjør. Det ligger ikke til min redaktørgjerning å være dommer.

TV 2s oppgave er å legge opp til en opplyst og ordentlig debatt der alle syn får slippe til. Selvsagt skal en toppolitiker få snakke hos oss, og like selvsagt er det at de som er uenige får plass til å svare. Amundsen har definitivt fått debatt i denne saken, selv fra egne fremtredende partikolleger.

SVT og Jimmie Åkesson

I september hadde vi en omvendt diskusjon. Da valgte SVT å ta avstand fra et utspill fra SD-leder Jimmie Åkesson på direkten.

Jeg var da helt klar på at det aldri kunne skjedd i Norge. Jeg mener SVT sviktet sin rolle som allmennkringkaster og tilrettelegger for en fri og åpen debatt. Redaktørstyrte medier er ikke et meningspoliti, og det tror jeg også Langerød innerst inne er glad for.

Det motsatte av Langerøds ønske

Jeg tror de aller fleste i landet vårt er enige om at etnisitet ikke er noen målestokk for menneskers verdi, og at rasisme er noe vi må kjempe imot. Også i TV 2 streber vi etter mangfold, i organisasjonen vår og på skjermen.

Men at Langerød ikke liker det han hører, betyr altså ikke at vi skal skjerme ham eller andre fra å diskutere politikk med Amundsen. Det betyr heller ikke at Amundsen ikke skal eller bør få komme til orde i mediene. Det skal aldri være et argument at en annen politiker mener en konkurrents forslag er dårlig begrunnet.

Jeg kan love Langerød det motsatte av hans ønske: TV 2 skal løfte frem flere, ikke færre, politiske debatter.