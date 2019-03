Kort sagt, tirsdag 5. mars

Vil vi betale for en grønnere verden?

I et innlegg i Aftenposten 22. februar og i et nesten identisk innlegg 3. mars, går Hogne Hongset i rette med NVE som mener at kraftkabler til utlandet gir dyrere strøm for norske forbrukere. Hongset opplyser at Norge i 2018 hadde en netto eksport av 10 TWh, eller ti milliarder kWh, og mener at hvis denne energien ikke var blitt eksportert, ville strømmen her i landet blitt mye billigere. Kraften som eksporteres, tilsvarer produksjonen fra ett stort kullkraftverk. Å produsere én kWh med kullkraft gir et utslipp på omtrent 1 kg CO2.

Vannkraften som eksporteres, erstatter kullkraft. Dette betyr at den eksporterte vannkraften i 2018 reduserte de globale CO2-utslippene med ti millioner tonn, eller omtrent 30 prosent av Norges totale CO2-utslipp. Kraftkablene til utlandet er altså et viktig norsk bidrag for å redusere den globale oppvarmingen. Er den norske forbruker villig til å betale noen få øre mer pr. kWh for å bidra til å redusere global oppvarming?

Odd Busmundrud, Oslo

Nå er jeg helt uenig med deg

I Aftenposten 9. februar uttaler Mariann Schjeide seg om kvinners manglende evne til å stå i debatter. På hvilket grunnlag kan du hevde at kvinner ofte blir stille når samfunnsspørsmål diskuteres? Vi som både har en kvinnelig statsminister, finansminister, stortingspresident og utenriksminister.

Hvem er det som har definisjonsmakt på hvordan man skal opptre i debatter? Selv lavmælte mennesker kan nå frem, dersom budskapet er godt nok. Og kvinner må ikke alltid støtte hverandre bare på grunnlag av at de er kvinner.

Men vi har alle et ansvar for å bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet vårt. Kvinner er fortsatt underrepresentert der beslutninger fattes i næringsliv og politikk, mens de er overrepresentert i statistikken over hvem som utsettes for hatefulle ytringer i offentligheten.

Jeg er så heldig å få lede Norges største kvinneorganisasjon med 41.000 medlemmer. Vi består av et mangfold av kvinner og noen menn som har til felles at vi ønsker å bidra til et likestilt samfunn. I disse sakene heier vi på hverandre. Både lavmælt og høylytt.

Grete Herlofson, generalsekretær, Norske Kvinners Sanitetsforening