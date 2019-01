«Oppnevnelsen av en digitaliseringsminister er et utslag av ekte intelligens», skriver Joacim Lund i Aftenposten.

Jepp, han har rett. Kjære Nikolai Astrup, Norges første digitaliseringsminister. Gratulerer med en av våre viktigste statsrådsposter. Jeg har troen.

Skjer mye

Nå er det mange som vil ta en prat med deg. Interesseorganisasjoner og bedrifter fra IKT-sektoren har vært sultefôret i mange år. De står i kø. Dem skal du lytte til.

Jan Tomas Espedal

Men du må lytte til flere, for vet du, det skjer så himla mye mer digitalisering i offentlig sektor, som er en av dine hovedoppgaver, enn de fleste kjenner til.

Skatt og Lånekassen er to eksempler de fleste politikere har lært seg, men jeg lover deg, du kommer til å bli så positivt overrasket når du reiser rundt og oppdager hva som skjer i landet vårt nå.

Tre råd på veien

Som nyslått rådgiver i Innovasjon Norge tillater jeg meg å gi deg tre råd på veien:

1. Innovasjonspartnerskap. Det er et ord du må sette høyt på listen, for vi har ni av disse prosjektene i Norge nå, og får vi kunnskap ut om disse prosjektene, da får du en god start.

Se bare hva de driver på med i Møre og Romsdal. For i likhet med store deler av landet har de et veinett som består av en rekke broer. Bare vedlikeholdsetterslepet på disse broene er på 1,3 milliarder kroner. Behovet for oppgradering, vedlikehold og bygging av nye broer er enormt. Samtidig får de rundt 400 millioner i kostnadskutt.

Hvordan skal de løse dette? Jo, ved innovasjonspartnerskap, en ny type samarbeid med næringslivet for å finne ut av hvordan viktige samfunnsoppgaver som fremtidens broer kan konstrueres, bygges og vedlikeholdes på nye måter. Digitale verktøy står sentralt i design, modellering og testing av ulike brokonsepter.

Ta en titt på de ni innovasjonsprosjektene som foregår i Stavanger, Bergen, Bodø, Oslo og Sarpsborg nå. Alle med formål om å forbedre, innovere og ikke minst spare kostnader.

2. Radikal innovasjon.

Hvis du som digitaliseringsminister kan gå foran og fremsnakke at radikal innovasjon også er mulig i offentlig sektor, ja, da knekker du koden. Tilbakemeldingene viser nemlig at ildsjelene trenger deg.

De som leder innovasjonsarbeidet i offentlig sektor, de gir alt, men de gir også opp. Det skjer fordi de mangler støtte og forankring. Gjennomføringen bremses av silo-tankegang, etablerte vaner og arbeidskultur. Av toppledere som ikke forstår eller tør å ta nødvendig risiko. De stoppes av rigide rapporteringslinjer, konflikter mellom ulike mål eller mangel på overordnet strategisk styring.

Dette er et lederansvar. Å lede innovasjon og legge til rette for at både frivillig sektor og private selskaper kan være med og løse utfordringene, krever en helt annen tilnærming og kompetanse enn tradisjonell forvaltningsadministrasjon.

De som leder innovasjonsarbeidet i offentlig sektor, de gir alt, men de gir også opp. Det skjer fordi de mangler støtte og forankring.

Men vi har flere unntak vi kan lære mer av, som det bitte lille Valgdirektoratet i Tønsberg, flere offensive kommuner, Statsbygg, Kartverket og Brønnøysundregistrene, for å nevne noen.

De klarer forvaltningsadministrasjon og ledelse. Og de hadde aldri klart å oppnå så gode resultater uten et tett samspill med næringslivet. Ingen innoverer alene. Men de representerer ikke kritisk masse i norsk offentlig sektor, ennå.

Vil vi endre det, ja, da må vi gjøre menneskene med de store oppgavene gode. Da er det ikke nok å lære seg anskaffelsesreglementet eller å gå på et obligatorisk IT-kurs. Det handler først og fremst om ledelse og ansvarliggjøring, ikke administrasjon og tellekanter.

Og det budskapet, det kan du stå i bresjen for, kjære digitaliseringsminister. Begynner du med en setning rett fra deg i oppdragsbrevene for 2020, er mye gjort.

3. Semantikk

Å snakke om behovet for å «effektivisere og digitalisere» offentlig sektor. Ikke gjør det.

Ta det som et velment råd fra en som har erfaring med å velge feil ord. Ord som irriterer og står i veien for godt og viktig innhold, som «Drømmeløftet» og «Oljeparadokset».

Hvis du bruker ord som «effektivisere og økt produktivitet», så får du alle piggene ut.

Det tok litt tid før jeg forsto hvorfor, men implisitt sier vi da at folk i offentlig sektor ikke jobber nok, eller godt nok. Da undervurderer vi den enorme innsatsen, fagkompetansen og stoltheten for samfunnsoppdragene som er ryggraden i norsk offentlig sektor.

Offentlig ansatte er ikke mindre kreative eller innovative, de har andre rammevilkår enn de fleste som jobber i privat sektor.

Jeg har hittil ikke møtt en offentlig ansatt som trives med å jobbe med utdaterte IT-systemer eller løsninger som ikke er kundevennlige. For det er realiteten i de fleste etater, kommuner og andre offentlige institusjoner. Vi sitter på eldgamle systemer som ikke snakker sammen. Derfor hjelper det ikke å lage en fin webside på forsiden når alt annet bak er, ja, spagetti.

I Innovasjon Norge, da vi reduserte saksbehandlingstiden til gründere radikalt og lagde selvbetjeningssiden MinSide, vet du, det krevde integrasjon av 17 ulike systemer, og det som tok mest tid, det var å innføre nye arbeidsprosesser. Sånn har de fleste det.

Steg for steg har våre folk jobbet med å endre dette. I 2019 legger vi all teknologien vår ut i skyen som en av de første offentlige aktørene i Norge. Ta en prat med Maria eller Unn Elin hos oss, de to damene vet hva dette betyr i praksis og at det er mulig, det tar bare litt lengre tid. Jeg har troen.