Frank Rossavik skriver i Aftenposten 27. februar om «Den hysteriske horde». Kommentaren er rettet mot debatten som foregår i kommentarfeltene, og det er nettavisen Resett som først og fremst får gjennomgå.

Rossavik forsvarer debattanten Sumaya Jirde Ali, som blant annet skriver «Fuck diplomatisk debatt. Fuck politiet» på sin Facebook-side. Da hun skulle motta prisen for «Årets stemme» sa hun «Fuck Sylvi Listhaug», til stor jubel fra forsamlingen. Hun er selvfølgelig i sin fulle rett til å si dette om Listhaug og politiet, men bidrar i liten grad til en intelligent og saklig debatt. Hun viser kanskje også hva som skal til for å vinne prisen for «Årets stemme»?

«Mutert til en kloakk»

Rossavik karakteriserer en del av folkedypet i kommentarfeltene som at de har «mutert til en kloakk», og at det skal være « … fritt frem å bruke hvilke ord som helst…». Han tar riktignok avstand også fra det Ali skriver og sier, men han er på samme tid «beroliget av å se en med hijab banne friskt» og tar til slutt i kommentaren avstand på denne måten: «Sumaya Jirde Ali kan med fordel slutte å banne om Sylvi Listhaug…».

Personlig synes jeg Alis debatteknikk, spesielt i lys av at hun har fått prisen for årets stemme og mange av de andre ytringene hun har lagt ut på Facebook, kunne vært gjenstand for en langt mer kritisk penn. Og inntrykket jeg sitter med etter å ha lest kommentaren hans, er at det er langt verre å kalle noen for «hettemåke» enn å be dem dra til helvete.

Høyere standard på Resett

Jeg har lest mange debattinnlegg og nyhetssaker på Resett, og kommentarfeltene der holder en høyere standard enn i for eksempel VGs kommentarfelt. Jeg liker ikke anonyme kommentarfelt, men det store flertallet av debattantene i Resetts kommentarfelt er frittalende og frittenkende på en langt mer saklig måte enn det Rossavik gir inntrykk av.

Mange av kommentarene er utdypende og bidrar til å belyse temaer på en bedre måte. Språkbruken er stort sett ryddig og ordentlig, og det er rom for uenighet og saklig drøfting av argumenter. Så kan man jo spekulere på årsaken til at mange debattanter i Norge velger å være anonyme.

«De trenger hjelp»

«Jeg har alltid forsvart en videst mulig ytringsfrihet», skriver Rossavik, og fortsetter med at «enkelte trenger åpenbart ikke ytringsfrihet, de trenger hjelp». Tenker han da på Ali, som ber sine motdebattanter eller andre hun er uenig med «dra til helvete»? Og ønsker han en innstramming av ytringsfriheten?

Han insinuerer også at nettdebattanter «i ekkokamre» har mange forskjellige navn og at Anders Behring Breivik hadde 30 aliaser i nettdebatter. Jeg synes det er leit om han prøver å trekke linjer mellom Breivik og den vanlige nettdebattant. Det er i så fall mye mer ekstremt enn det jeg leser i de kommentarfeltene han prøver å ramme.

Rossavik går i fellen

Det virker som om Rossavik går i samme fellen som enkelte av de innvandringsmotstanderne han skriver om: Han generaliserer grupper ut fra ekstreme enkelttilfeller og danner seg det bildet han selv er ute etter: Trump-elskende, innvandrer-hatende menn som sliter med forholdet til kvinner.

Han slår fast på slutten av kommentaren sin at det han kaller «den hysteriske horden», forsterker en rekke problemer i innvandringspolitikken. Det er godt mulig, men jeg tror også at relativisering av Alis ytringer – som deler av Rossaviks innlegg gir inntrykk av – også fører til problemer. Det kan se ut som det norske «folkedypet» viser en økende grad av motstand mot både feilslått innvandringspolitikk, medier som går i flokk og danner ekkokamre og ensidig svartmaling av enkelte hatobjekter som Trump og Listhaug. Dette er et åpenbart sunnhetstegn.

