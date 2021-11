Bør man kalle det en kjønnssykdom? Nei. Bør man skamme seg? Nei. Bør man forberede seg økonomisk? Absolutt.

Skabb har overlevd koronaen. Det blir dyrt.

Simon Ertzeid Lege

Nå nettopp

Bør man kalle skabb en kjønnssykdom? Nei. Bør man skamme seg? Nei. Bør man forberede seg økonomisk? Absolutt, skriver lege Simon Ertzeid.

Glem strømregningene, i høst er det skabbmedisiner som stjeler budsjettet.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Håpet var stort om at koronaen kunne ta knekken på de plagsomme utbruddene av skabb Norge tidvis har vært scene for de siste årene.

En drastisk nedgang menneskekontakt og tilfeldig sex burde i teorien bekjempe en sykdom som i all hovedsak smitter når mennesker er nær hverandre. Slik ble det dessverre ikke.

Som lege på Sex og samfunn så jeg ikke én pasient med skabb fra mars 2020 til uken etter gjenåpningen. Da hadde jeg tre konsultasjoner om skabb på to dager.

Skabb har overlevd pandemien og lever i beste velgående. Det blir dyrt.

Plagsomt og skamfullt

Siden russetiden 2014 har jeg klødd hver gang jeg hører ordet skabb. Det er ikke uten grunn. Kløen er ofte så intens at man klør seg til blods. Nattesøvn blir ren ønsketenkning. Man kan få synlige sår og blemmer på store deler av kroppen.

Selv om man får adekvat behandling, kan plagene vedvare i flere uker. Legger du til et snev av skam på toppen, har man fullt hus av uønskede sykdomstrekk.

Men det plagsomme sykdomsbildet og selvbebreidelsen som følger med, er ikke hovedårsaken til min frustrasjon. Det er behandlingsstrategien.

Omfattende behandling

Anbefalt førstevalg finnes reseptfritt på apoteket.

Skal denne fungere, må negler klippes og renses. Alle tekstiler man har berørt siste uken, må vaskes på 60 grader. Sofaer og senger må støvsuges, mobildeksel fjernes og sprites, og sko pakkes bort i syv dager. Alt dette før hele kroppen smøres inn med krem.

Hele kroppen betyr hele kroppen, også navle, endetarmsåpning og under negler. Vasker man hendene innen de neste 12 timene, må disse smøres inn på nytt.

Skabbmidden lever, formerer seg og dør på huden.

Hele prosedyren skal gjentas en uke senere. Husstanden, sexpartnere og alle man har hatt 15 minutter hudkontakt med den siste måneden, skal behandles.

Dersom én skabbmidd sniker seg unna, fortsetter plagene.

Spiser opp studentbudsjettet

Én tube koster i skrivende stund 319 kroner. En voksen kropp har ofte behov for tre tuber pr. påføring. Dermed ender man opp med en regning nærmere 2000 kroner. Pr. person.

Det finnes tablettbehandling som i de fleste tilfeller fjerner infeksjonen helt, men da må legen søke om individuell støtte til godkjenningsfritak. For å få denne må man smøre seg med krem to ganger, sanere det som saneres skal og ha påvisbar skabb fire uker etter endt behandling. Prislappen blir dermed 2000 kroner – og kløen vedvarer i minst en måned før utgiftene dekkes.

Kollektiv med heltidsstudenter på strengt budsjett får la studentlivet vike til fordel for dyre skabbmedisiner.

Fiks prisen

Folkehelseinstituttet regner med at 15 minutter med hudkontakt kan føre til smitte. Men også en uheldig, god klem kan gjøre susen. Man trenger altså hverken ha sex eller dårlig hygiene for å bli smittet.

Bør man kalle det en kjønnssykdom? Nei. Bør man skamme seg? Nei. Bør man forberede seg økonomisk? Absolutt.

Samfunnet åpner igjen for ubegrenset kroppskontakt. One night stands og gode klemmer er tilbake på agendaen. Nå bør det offentlige helsevesenet sørge for at skabbmedisiner ikke tar størstedelen av høstens studentbudsjetter.