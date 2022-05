Det er trist å se hvilke veivalg samfunnet tar, når det kommer til fødsel

Vidar Ådnanes Kommende far

9 minutter siden

Nå som ABC stenger, må min partner føde på «vanlig» fødestue. Hun er fortsatt motivert, men det føles som om de fysiske omgivelsene der motarbeider fødselen, skriver debattanten. Bildet viser et fødselsrom på ABC-enheten ved Ullevål sykehus.

Den mest tradisjonelle og humane tankegangen om fødsel blir nedprioritert og glemt.

ABC-enheten skal holde sommerstengt. Min partner har termin 2. juli. Hun har fått godkjent søknad om fødeplass på ABC-enheten på Ullevål.

Nå som ABC stenger, må min partner føde på «vanlig» fødestue. Hun er fortsatt motivert, men det føles som om de fysiske omgivelsene der motarbeider fødselen. Det gir et negativt utgangspunkt. Hun må føde på «bortebane» i kalde sykehusomgivelser, istedenfor på «hjemmebane» i hyggelige, hjemlige omgivelser, slik kroppen trenger.

Usikkerheten om hva som venter en førstegangsfødende, virker utmattende. Hvor lang tid vil fødselen ta, hvor intens blir smerten, og hvor utslitt vil hun bli?

Når vi leser om naturlig fødsel, merker vi at det gir god mening. Vi har lært at omgivelsene under fødsel er svært viktig. Et rolig miljø som tilrettelegger for avspenning, fokus og trygghet og gir kroppen rom og krefter til å føde.

Jeg har selv hatt gleden av en omvisning på ABC og Føde A på Ullevål. Forskjellene er slående. Fra et romslig, hjemmekoselig og lunt føderom på ABC, til et iskaldt, hvitt og sterilt rom, med skjermer og instrumenter på Føde A. Det er nesten ikke til å tro at Føde A er en «vanlig» fødeavdeling, mens ABC kun er en liten nisje-enhet.

For meg virker det som om det er den mest tradisjonelle og humane tankegangen om fødsel som blir nedprioritert, og etterhvert glemt. Det er trist å observere hvilke veivalg vi som samfunn tar, når det kommer til fødsel.

Det kommer til å bli bittert å vite at når min partner blir lagt inn på fødselstue i sommer, vil det være en perfekt tilrettelagt avdeling i nabobygget med tomme rom, lyset slukket og forlatt av jordmødrene som elsket å jobbe der.

