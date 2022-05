Staten finansierer en løsning som ikke alle norske TV-tittere får se. Kan noen vekke kulturministeren?

Finn H. Andreassen Tidligere journalist i NRK og TV 2

8 minutter siden

Det finnes garantert andre medieaktører som vil motta 135 millioner kroner i statsstøtte hvert år, skriver Finn H. Andreassen

Kulturministeren har en plikt til å sørge for at statens penger går til det som er tydelig klargjort.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Som gammel nyhetsjournalist og ivrig samfunnsengasjert person undres jeg på hvor kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har sitt fokus. Jeg har registrert at hun er aktiv i mange varianter av debatt om likestillingsspørsmål og veldig til stede på kulturarrangementer der det deles ut statlige støtteordninger.

Alt det er vel og bra. Men hun er også ansvarlig medieminister.

Som medieminister har hun ansvar for at det brede lag av Norges befolkning får nyheter, debatt og informasjon – med variert innhold og avvikende synspunkter.

Det som i Grunnloven kalles «den offentlige samtalen», der staten forplikter seg til å fremme meningsmangfold.

Et alternativ til NRK

Da jeg i sin tid ble med på å bygge opp TV 2 (som nyhetsredaktør og programdirektør), var det fordi jeg så muligheten av å være med på å bringe til torgs andre innfallsvinkler og avvikende synspunkter fra det den statlige kringkasteren formidlet.

Vi valgte å kalle TV 2 for «gratiskanalen», et alternativ til den statsfinansierte NRK. Kanalen skulle driftes på reklameinntekter og ikke være til byrde for norske skattebetalere.

Nye runder om konsesjonsvilkår og effektiv lobbyvirksomhet har ført til at TV 2 nå ikke lenger er en gratiskanal. Det er blitt en betal-TV-løsning med fem kanaler, eid av det danske selskapet Egmont. Selskapet hadde i fjor et overskudd på vel 500 millioner kroner.

Ikke tilgang til det staten betaler for

Til tross for den eneretten som TV 2 fikk for å skape en TV- kanal basert på reklame, er det i de senere årene blitt en ordning der den norske staten skal betale 135 millioner kroner årlig for at kanalen skal sende et utbud av nyheter og debatt. Det skjer først og fremst gjennom Nyhetskanalen.

Problemet er bare at TV 2 – gode forretningsfolk som de er – forlanger at distributørene skal kreve inn betaling for alle TV 2s kanaler. De gir ikke mulighet for at Nyhetskanalen distribueres gratis.

Med andre ord: Du får ikke tilgang til den nyhetstjenesten som staten betaler for, med mindre du er villig til å betale for alle TV 2s kanaler!

Altibox nekter å la seg tvinge

Det pågår en heftig og skjult maktkamp mellom TV 2 og noen av de selskapene som leverer kanalens utbud.

Først var det Canal Digital, så Telia som ikke ville godta vilkårene. Nå er det Altibox som nekter å la seg tvinge til at kundene må ta alle TV 2s kanaler.

Budskapet fra TV 2 er klart: Enten betal for alle deres fem kanaler, eller så blir det svarte skjermer. Distributørene mener at dette må kundene selv kunne velge fritt.

Striden med Altibox gjør at nærmere en fjerdedel av alle norske TV-seere ikke får anledning til å se på nyhetstilbudet fra TV 2.

Kulturministerens plikt

Kanskje det er på tide at kulturministeren våkner og sørger for at statens betaling til TV 2 for å lage et nyhetstilbud nå blir til et tilbud til hele det norske folk.

Hvis ikke, så bør man kanskje fjerne hele den statlige støtteordningen og la TV 2 være en selvstendig kommersiell aktør på lik linje med Discovery, Viasat og andre kommersielle kanaler. Det finnes garantert andre medieaktører som vil motta 135 millioner kroner i statsstøtte hvert år.

Det er ingen mening i at staten skal finansiere en løsning som ikke alle norske TV-tittere kan få mulighet til å se på skjermen.

Kulturministeren skal selvsagt ikke gå inn i private forhandlinger. Men hun har en plikt til å sørge for at statens penger går til det som er tydelig klargjort.