Slottsaltanen, ikke balkongen!

Odd Løkkevik Fredrikstad

7 minutter siden

Kongefamilien kunne i år vinke til barnetoget på 17. mai.

Det er kanskje på tide at redaksjonen i Aftenposten skaffer seg en fremmedordbok!

Nå etter at koronapandemien er over, fikk vi på 17. mai endelig mange flotte barnetog rundt om i det demokratiske, frie Norge.

I Oslo var det et rekordstort barnetog med 130 skoler og over 30.000 deltagere i det fine maiværet.

Fra Stortingets balkong kunne stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) hilse til et enormt folkehav.

I Aftenposten var det å lese: «Endelig tilbake på balkongen.»

Nei, den flotte kongefamilien vinket ikke fra en balkong, men fra en altan.

Slottet har ingen balkong, som er et fritt fremspringende utbygg med rekkverk. På hus er balkongen i gulvhøyde med én av de øvre etasjer. I teateret har balkongen tilskuerplasser like over parterre (tilskuerplassene på gulvet).

En altan er et fremspring på hus i høyde med gulvet i en etasje, båret oppe av søyler, pilarer eller lignende. Den er til dels overbygget med rekkverk og brystvern.

Det er kanskje på tide at redaksjonen i Aftenposten, samt i mange andre av landets medier, skaffer seg en fremmedordbok!