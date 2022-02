Israels ambassadør bortfortklarer grundig dokumentasjon om menneskerettsbrudd

Line Khateeb Leder, Palestinakomiteen i Norge

24 minutter siden

Den israelske ambassadøren nevner ikke okkuperte Vestbredden og Gaza. 4,5 millioner mennesker nektes bevegelsesfrihet, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser Gaza.

Det er skadelig for kampen mot rasisme.

Staten Israel er skyldig i apartheid og forbrytelser mot menneskeheten. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Amnesty International.

Israels ambassadør til Norge Alon Roth svarer ikke på funnene i rapporten i Aftenposten 16. februar. I stedet velger han å beskylde Amnesty for å demonisere og vanære Israels befolkning.

Ikke fullverdige borgere

Jeg har familie som er palestinere i Israel. Jeg vet hvordan den opprinnelige befolkningen blir behandlet. Palestinere har ikke like rettigheter som jødiske israelere. Det er dette Amnesty og andre organisasjoner dokumenterer.

Palestinerne i Israel er dem som ble igjen da Israel ble etablert og fordrev to tredjedeler av den palestinske befolkningen. Etter 18 år under militærstyre fikk de israelsk pass og kan stille til valg. Men de er ikke fullverdige borgere.

Vil de gifte seg med en palestiner fra Gaza, Vestbredden eller en flyktningleir i Libanon, får de ikke lov til å bo med familien på sitt hjemsted.

65 israelske lover diskriminerer palestinere og favoriserer den jødiske majoriteten

Palestinere i Øst-Jerusalem og Vestbredden får hjemmene sine revet eller blir nektet byggetillatelse. Palestinere i Israel blir hindret i å utvikle sine byer. Israelske jøder får støtte til å bygge og bosette seg på den okkuperte Vestbredden, i Galilea eller i Naqab (Negev-ørkenen). De kan få familiegjenforening hvor de vil.

65 israelske lover diskriminerer palestinere og favoriserer den jødiske majoriteten.

En rettferdig fremtid

Den israelske ambassadøren nevner ikke okkuperte Vestbredden og Gaza. 4,5 millioner mennesker nektes bevegelsesfrihet. De blir daglig utsatt for diskriminering. De blir undertrykket av israelske soldater og voldelige bosettere.

Israelske styresmakter vil bortfortklare grundig dokumentasjon om menneskerettsbrudd. Det er ikke overraskende. Men å kalle det demonisering og antisemittisme er skadelig både for den viktige kampen mot rasisme og for en rettferdig fremtid for palestinere og israelere.