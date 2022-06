MDG sto med skilt og heiet på syklistene. Jeg ble skikkelig provosert.

Eili Vigestad Berge Leder av Østensjø Venstre og syklist

Syklister trenger ikke heiarop. Vi trenger handling, skriver debattanten. På bildet: Samferdselsbyråd Sirin Stav (t.v.) markerte Verdens sykkeldag sammen med partifeller i forrige uke.

Jeg vil ikke ha et heiakor fordi jeg sykler. Jeg vil ha en by der jeg kan sykle trygt.

Debatt

I forbindelse med Verdens sykkeldag hadde Miljøpartiet De Grønne fredag i forrige uke morgenaksjon i krysset Oslogate/Bispegata rett ved Ladegården.

De bar skilt der det sto «Takk for at du sykler!», og heiet på syklistene.

Jeg kjente at jeg ble skikkelig provosert.

Gjør jobben, ikke bruk tiden på å heie

Hvorfor det? Jo, fordi:

Jeg vil ikke ha et heiakor fordi jeg sykler. Jeg vil ha en by der jeg kan sykle trygt, der enda flere velger sykkel som sitt foretrukne transportmiddel. Fordi det er effektivt, behagelig og gir frisk luft og mosjon. Gjør jobben, ikke bruk tiden på å heie.

Dette krysset ble nylig oppgradert, og resultatet er elendig for syklister på vei østover. Det er totalt uforståelig hvor man skal gjøre av seg som syklist, når man skal krysse Oslogate østover eller svinge vestover. Det er et virvar av syklister, fotgjengere, trikker og biler.

Bymiljøetaten sto nylig akkurat i dette krysset. De ønsket tilbakemeldinger om hvordan krysset kunne bli bedre for syklister. Det er såpass ille.

Ikke løftet én finger

MDG har i sju år vært ansvarlig for samferdsel i Oslo. Dette krysset er et skoleeksempel på at man ikke har lykkes med å prioritere syklister.

Rett rundt svingen for der MDG sto, opplevde jeg for ca. åtte år siden den skumleste nestenulykke på sykkel så langt. Da fikk jeg forhjulet i et hull i asfalten inntil en trikkeskinne. Jeg mistet kontrollen på sykkelen og kom over i motgående kjørefelt. Der kom det en buss rett imot. Jeg klarte i siste liten å få kontroll over sykkelen.

Jeg unngikk med svært liten margin å bli påkjørt. På de åtte årene som er gått siden denne opplevelsen, er det ikke løftet én finger for å bedre fremkommeligheten på denne veistrekningen.

Det har bare blitt flere hull.

Av alle plasser MDG skal stå og heie på syklister som hver dag trosser store utfordringer og farlige situasjoner, kunne de ikke stått dårligere plassert.

Jeg hadde lyst til å stoppe å si nettopp dette til dem, men de hadde valgt å stå på et sted der det var veldig vanskelig å stoppe. Det provoserte meg ytterligere. Om de vil heie på syklister, bør de stille seg opp slik at de kan ta imot innspill og lytte til oss som sykler.

Syklister trenger ikke heiarop. Vi trenger handling.

